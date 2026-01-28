Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cel mai nou satelit GPS al Lockheed Martin a ajuns pe orbită şi a consolidat conectivitatea forţelor armate

S.E.
Miscellanea / 28 ianuarie, 15:05

Sursa foto: Lockheed Martin

Sursa foto: Lockheed Martin

Al nouălea vehicul spaţial GPS III (SV09) al companiei Lockheed Martin a fost lansat pe orbită, adăugând o capabilitate care permite oamenilor să se conecteze, oferă soldaţilor posibilitatea de a opera în condiţii dificile şi demonstrează puterea inovaţiei americane, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Satelitul a fost lansat de la Staţia Spaţială Cape Canaveral la ora 23:53 ET, la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9. Acesta a realizat achiziţia semnalului la scurt timp după aceea şi se află acum sub control operaţional la Centrul de lansare şi verificare al Lockheed Martin din Denver, până la acceptarea sa oficială în reţeaua de control operaţional GPS, a relatat comunicatul.

Pentru armată, GPS III SV09 oferă funcţii avansate de securitate şi anti-bruiaj, care asigură o navigaţie şi o sincronizare neîntreruptă şi precisă în medii contestate sau inaccesibile, protejând misiunile de securitate naţională şi de apărare. În ansamblu, sateliţii GPS III oferă o precizie de trei ori mai bună, capabilităţi anti-bruiaj îmbunătăţite de opt ori şi semnale de navigaţie M-code pentru soldaţii din întreaga lume, a informat sursa citată.

Fiecare satelit GPS III suplimentar oferă o precizie sporită cu semnale rezistente care permit servicii esenţiale, cum ar fi cele pentru aviaţie, agricultura de precizie şi sincronizarea telecomunicaţiilor. Menţinerea şi extinderea constelaţiei GPS este esenţială pe măsură ce aceasta îmbătrâneşte. Adăugarea de noi sateliţi GPS este necesară pentru a menţine o acoperire globală neîntreruptă, iar următorii sateliţi GPS IIIF vor oferi capacităţi şi mai mari, potrivit sursei citate.

„Lansarea GPS III SV09 este un pas important în consolidarea rezilienţei constelaţiei GPS. Prin adăugarea de sateliţi mai rezilienţi la constelaţie, punem bazele pentru era GPS IIIF, care va oferi capabiliităţi anti-bruiaj de 60 de ori mai mari. Investiţia continuă în lansările GPS III şi sateliţii GPS IIIF suplimentari asigură o navigaţie şi o sincronizare neîntreruptă şi precisă pentru forţele noastre, chiar şi în medii contestate sau restricţionate”, a declarat Malik Musawwir, Vicepreşedinte al Departamentului Sisteme de navigaţie la Lockheed Martin, în comunicat.

Pentru a consolida şi mai mult semnalul GPS în viitor, GPS III SV09 este echipat şi cu un sistem de retroreflectoare laser, conceput pentru a îmbunătăţi măsurătorile orientării Pământului pentru sistemul de coordonate GPS. Lockheed Martin a finalizat producţia sateliţilor GPS III SV01-SV10 şi produce în prezent sateliţi GPS IIIF de nouă generaţie, a concluzionat comunicatul.

