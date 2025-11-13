Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CFR SA: Contractul de peste 21 milioane de lei pentru reabilitarea gării Filiaşi a fost semnat

S.B.
Miscellanea / 13 noiembrie, 14:29

CFR SA: Contractul de peste 21 milioane de lei pentru reabilitarea gării Filiaşi a fost semnat

Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare a staţiei de cale ferată Filiaşi a fost semnat, joi, cu Asocierea CMA Construct Development (lider) - GLB Transark - GDO Mov Impex SRL, valoarea acestuia depăşind 21 milioane de lei, informează CFR SA, potrivit Agerpres.

"Astăzi, 13 noiembrie 2025, a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului 'Modernizare/reabilitare a 47 de staţii de cale ferată din România - Lot SRCF Craiova - Staţia Filiaşi', cu Asocierea CMA Construct Development (Lider) - GLB Transark - GDO Mov Impex SRL, în calitate de antreprenor", se menţionează în comunicat.

Obiectivul investiţiei vizează modernizarea integrală a staţiei CF Filiaşi, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de transport feroviar şi a serviciilor oferite publicului călător, susţin reprezentanţii CFR SA.

Principalele lucrări prevăzute sunt: demolarea parţială a clădirii de călători existente şi realizarea unei noi clădiri de călători, cu regim de înălţime parter şi etaj, care va integra toate funcţiunile tehnice şi pentru public; lucrări de izolare termică, climatizare şi hidroizolare; montarea de panouri fotovoltaice şi reamenajarea zonelor adiacente şi a platformelor staţiei.

Pe lista de lucrări se mai află: facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv rampe de acces, marcaje tactile şi bare de sprijin; modernizarea instalaţiilor de telecomunicaţii; implementarea unui sistem modern de informare a publicului călător; instalarea unui sistem de supraveghere video; amenajarea de zone pentru parcarea autoturismelor şi bicicletelor şi realizarea unui peron nou la linia 1.

Potrivit CFR SA, valoarea contractului este de 21,08 milioane lei (fără TVA), finanţarea fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operaţional Transport (POT), de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din venituri proprii ale companiei, precum şi din alte surse legal constituite.

Durata totală a contractului este de 35 de luni, din care 9 luni pentru proiectare şi 26 de luni pentru execuţia lucrărilor, la care se adaugă 36 de luni perioadă de garanţie şi 4 luni destinate activităţilor ulterioare recepţiei finale.

"Prin implementarea acestui proiect, Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA continuă programul de modernizare a infrastructurii feroviare, contribuind la creşterea siguranţei, confortului şi atractivităţii transportului pe calea ferată", se mai precizează în document.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

