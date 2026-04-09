China atinge un nou record de foraj în Antarctica

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 9 aprilie

English Version

China marchează un progres major în cercetarea polară, după ce a reuşit să foreze la peste 3.400 de metri adâncime în calota glaciară antarctică, deschizând drumul către studierea unor ecosisteme izolate de milioane de ani. Operaţiunea, desfăşurată în cadrul celei de-a 42-a expediţii ştiinţifice chineze, a permis atingerea adâncimii de 3.413 metri în gheaţă, în apropierea staţiei Staţia Kunlun.

Anunţul a fost făcut de Ministerul Resurselor Naturale al Chinei, citat de agenţia EFE. Este prima operaţiune de foraj adânc de acest tip realizată de China în Antarctica, un pas important în consolidarea prezenţei sale ştiinţifice pe continentul îngheţat.

Tehnologia apei fierbinţi: rapidă şi mai puţin invazivă

Metoda utilizată - forajul cu apă fierbinte - presupune: injectarea de apă la temperaturi ridicate şi presiune mare, topirea controlată a gheţii, crearea unui canal de acces fără utilizarea substanţelor chimice. Această tehnică reduce semnificativ riscul de contaminare a lacurilor subglaciare, ecosisteme fragile şi izolate de milioane de ani.

De ce sunt importante lacurile subglaciare

Accesul la aceste lacuri oferă cercetătorilor oportunitatea de a: studia evoluţia climei Pământului, analiza „arhivele” climatice antice, investiga posibile forme de viaţă extremă. De asemenea, forajul permite colectarea de probe de apă şi sedimente în condiţii controlate, esenţiale pentru cercetările climatice globale.

Depăşirea unui record internaţional

Potrivit Xinhua, adâncimea atinsă depăşeşte precedentul record de aproximativ 2.540 de metri, stabilit de proiectul IceCube între 2004 şi 2011. Totuşi, specialiştii avertizează că această metodă devine din ce în ce mai dificil de controlat la adâncimi mari, din cauza condiţiilor extreme şi a riscurilor tehnice crescute.

Expediţia, lansată în noiembrie 2025, face parte din eforturile Chinei de a-şi extinde infrastructura de cercetare polară, contribui la studiul schimbărilor climatice, înţelege mai bine ecosistemele Antarcticii. Performanţa tehnică obţinută de China confirmă intensificarea competiţiei ştiinţifice în regiunile polare. Dincolo de dimensiunea tehnologică, accesul la lacurile subglaciare ar putea oferi răspunsuri esenţiale despre trecutul climatic al planetei şi limitele vieţii în condiţii extreme.

