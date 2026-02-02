China impune repatrierea fondurilor din listările externe

English Version

Fondurile obţinute de companiile chineze din listări externe trebuie, în principiu, repatriate în China, consolidând controlul statului asupra fluxurilor financiare transfrontaliere, conform reglementării adoptate de autorităţile chineze, la sfârşitul anului trecut.

Reglementarea a fost emisă la 26 decembrie 2025 de People's Bank of China şi State Administration of Foreign Exchange şi va intra în vigoare la 1 aprilie 2026, potrivit documentului oficial.

Conform noilor reguli, sumele obţinute din IPO-uri, oferte secundare sau transferuri de acţiuni pot fi repatriate fie în renminbi, fie în valută străină, la alegerea companiei, însă repatrierea este regula de bază. Fondurile aduse în ţară pot fi convertite ulterior în renminbi şi utilizate pentru nevoile interne ale companiilor.

Reglementarea prevede totodată simplificarea procedurilor administrative pentru bănci şi firme în cazul listărilor externe şi al emisiunilor ulterioare de acţiuni. Păstrarea fondurilor în afara Chinei este permisă doar în cazuri excepţionale, cu aprobarea autorităţilor.

Măsura se înscrie în strategia Beijingului de întărire a supravegherii capitalului financiar şi de reducere a vulnerabilităţilor asociate fluxurilor externe.

