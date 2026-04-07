Christian Klein: „Software-ul intră în cea mai puternică etapă a sa”

Vânzarea recentă a acţiunilor SaaS reflectă o interpretare greşită a perturbărilor reale. De fapt, ea arată de ce software-ul enterprise este mai esenţial ca niciodată.

de Christian Klein, Chief Executive Officer and chairman of the Executive Board of SAP SE

Inteligenţa artificială este cea mai importantă schimbare tehnologică de la apariţia internetului, precum şi cea mai profundă transformare pentru software-ul enterprise. Nu pentru că AI-ul reprezintă o ameninţare pentru software, ci pentru că are nevoie de el. Progresele în raţionament, generarea de cod şi agenţii autonomi sunt reale şi vor remodela fiecare industrie.

Observ acest lucru în mod direct. Inteligenţa artificială generează creşteri de eficienţă de două cifre în propriile noastre operaţiuni. În peste două treimi dintre contractele noastre recente din trimestrul al patrulea, clienţii au optat pentru includerea de capabilităţi AI. Producătorii folosesc agenţi AI pentru a automatiza procesele de ofertare, reducând semnificativ timpii de răspuns. Echipele de consultanţă recuperează un sfert din timpul lor de lucru pentru activităţi cu valoare mai mare. Nu este doar hype - se întâmplă deja, la scară enterprise.

Fiecare schimbare majoră de platformă urmează acelaşi tipar. La început, valoarea se acumulează la nivelurile de bază ale stack-ului: infrastructură, putere de calcul, modele. În timp, valoarea durabilă se vede în stratul aplicaţiilor, acolo unde tehnologia se transformă în rezultate de business. Internetul a demonstrat acest lucru, iar cloud computing-ul l-a confirmat. Inteligenţa artificială nu va face excepţie. Software-ul nu ajunge la final de drum, ci abia începe. Cu alte cuvinte: software-ul devine superputerea AI-ului.

• Unde se află valoarea reală

În toate industriile, companiile investesc miliarde în AI, impulsionate de progrese reale în capabilităţi şi productivitate. Cu toate acestea, multe se confruntă cu dificultăţi în a transforma experimentele în rezultate măsurabile, la scară enterprise. Cauzele sunt bine cunoscute: peisaje de date fragmentate, procese în silozuri, guvernanţă inconsistentă şi integrarea AI peste sisteme legacy învechite.

Indiferent de industrie sau dimensiune, toţi clienţii cu care vorbesc îşi doresc acelaşi lucru: o inteligenţă artificială care să înţeleagă în profunzime businessul lor şi să funcţioneze în mod sigur şi fiabil. Asta presupune aplicaţii integrate, date de business armonizate şi mecanisme clare de control. Fără acestea, AI-ul funcţionează în gol şi deconectat de realitatea operaţională.

Dacă nu înţelege cum se leagă finanţele de achiziţii, cum interacţionează lanţul de aprovizionare cu producţia, ce reguli de conformitate guvernează o tranzacţie sau cum trebuie gestionate excepţiile, inteligenţa artificială nu poate susţine în mod fiabil operarea unui business. Cea mai mică eroare, cum ar fi utilizarea unor date neactualizate, incomplete sau incorecte, poate genera în lanţ decizii greşite, tranzacţii eronate şi pierderi semnificative, înainte ca cineva să observe. Aşadar, AI-ul nu elimină software-ul, ci evidenţiază cât de indispensabile sunt sistemele care coordonează activitatea la scară largă.

• Enterprise AI are succes acolo unde se întâlnesc agenţii şi guvernanţa

Construirea unui agent devine din ce în ce mai simplă - este doar vârful aisbergului. Implementarea lui în procese end-to-end, precum lanţurile de aprovizionare sau închiderea financiară, cu respectarea deplină a cerinţelor de conformitate şi a traseelor de audit, este partea în care se concentrează, de fapt, cea mai mare parte a efortului. Orchestrarea, aplicarea politicilor şi determinismul fluxurilor de lucru sunt elementele care asigură încrederea. Cu cât implementezi mai mulţi agenţi autonomi, cu atât devin mai valoroase sistemele guvernate care îi limitează şi îi supraveghează - iar aici îşi demonstrează cu adevărat relevanţa platformele care gestionează deja operaţiunile esenţiale ale lumii.

• De ce au nevoie agenţii pentru a funcţiona la scară largă

Pentru a livra rezultate reale, în mod fiabil, agenţii au nevoie de trei lucruri. În primul rând, cunoaştere profundă de domeniu şi industrie, integrată în sisteme, astfel încât agenţii să înţeleagă contextul, relaţiile şi procesele end-to-end. În al doilea rând, date de business corecte, bogate semantic, care oferă o sursă unică şi de încredere a adevărului. Şi, în al treilea rând, guvernanţă la nivel enterprise: reguli de validare, verificări de conformitate, fluxuri de aprobare, management al identităţii şi trasee de audit care menţin autonomia sub control.

Acestea sunt elementele care fac diferenţa între un AI care poate conduce cu adevărat şi în mod fiabil un business şi unul care doar impresionează într-un demo.

• Ce se schimbă - ce rămâne valabil

Inteligenţa artificială face ca software-ul să fie mai rapid şi mai ieftin de construit. Modelele lingvistice mari (LLM) vor deveni bunuri comune. Modelele de business vor evolua pe măsură ce utilizarea se mută de la utilizatori la agenţi. Vor apărea interfeţe complet noi. Utilizatorii vor interacţiona tot mai mult prin conversaţii cu AI, în loc să navigheze aplicaţii, iar interfeţele vor fi generate dinamic, în timp real.

Însă nevoia de sisteme actualizate continuu şi guvernate devine tot mai mare. Inteligenţa artificială ridică standardele pentru actualizări sigure, îmbunătăţire bazată pe telemetrie şi controale comune - toate puncte forte ale soluţiilor SaaS mature. Agenţii AI nu înlocuiesc software-ul enterprise. Se bazează pe el.

Câştigătorii nu vor fi cei care deţin modele fundamentale marginal mai bune, ci cei care livrează valoare la nivelul aplicaţiilor: rezultate de business bazate pe expertiză profundă de domeniu, integrate între departamente şi guvernate pentru implementare la scară largă.

Software-ul devine sistemul de operare al autonomiei de încredere. Companiile care înţeleg acest lucru vor integra AI în sistemele care susţin economia globală. Celelalte vor continua să experimenteze, să genereze prototipuri şi să se întrebe de ce rezultatele nu ţin pasul cu hype- ul.

Trăiască software-ul.