Christian Tour lansează campania de Black Friday cu reduceri de până la 75% la vacanţe şi sejururi de sărbători

Turoperatorul Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism cu capital integral autohton, lansează campania de Black Friday 2025, disponibilă exclusiv online între 7 şi 9 noiembrie, cu discounturi de până la 75% la pachete de vacanţă pentru Crăciun, Revelion, sejururi de vară şi circuite culturale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania estimează vânzări de peste 6 milioane de euro în această perioadă.

„Observăm un interes în creştere pentru achiziţia de vacanţe în perioada Black Friday. Dacă iniţial românii cumpărau mai ales produse, acum tot mai mulţi aleg experienţe - iar cele mai dorite sunt vacanţele”, a declarat Cristian Pandel, CEO Christian Tour.

Campania include oferte variate, de la vacanţe de vară 2026 în Turcia, Grecia, Cipru, Spania şi destinaţii exotice, până la programe de Crăciun şi Revelion, inclusiv în Laponia. O vacanţă de o săptămână în Creta, cu regim all inclusive, bilete de avion şi transferuri, costă sub 400 de euro de persoană, iar un sejur în Thassos sau Halkidiki poate fi achiziţionat cu sub 200 de euro.

Pentru Antalya, preţurile pornesc tot de la 400 de euro, iar în Tunisia şi Egipt (Hurghada) pachetele se situează între 400 şi 500 de euro. În Spania, sejururile în Gran Canaria sau Tenerife pornesc de la 350-470 de euro.

La categoria circuite culturale, ofertele includ pachete de câteva nopţi în Istanbul (sub 200 de euro), Paris, Stockholm sau Praga (în jur de 500 de euro, cu transport, cazare şi ghid). Printre destinaţiile speciale se află şi Islanda, disponibilă cu plecare la finalul lunii ianuarie 2026, la 1.199 euro de persoană, cu reducere de circa 20%.

Pentru sărbătorile de iarnă, Laponia rămâne una dintre cele mai solicitate destinaţii: pachetele pornesc de la 985 de euro şi includ zbor charter, cazare, întâlnire cu Moş Crăciun şi echipament termic. Alternativ, turiştii pot alege destinaţii calde precum Egipt (de la sub 500 de euro) sau Abu Dhabi (sub 800 de euro), disponibile pentru Crăciun şi Revelion.

Oferta de Black Friday include şi pachete interne, în staţiuni montane, balneare sau de litoral, concepute pentru familii, cupluri şi seniori, consolidând poziţia Christian Tour ca unul dintre principalii jucători ai industriei turistice româneşti.