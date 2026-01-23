Christine Lagarde: „Ordinea mondială se schimbă, nu se rupe"

Ordinea mondială se schimbă, dar nu suferă o ruptură, au declarat vineri lideri financiari, respingând naraţiunea premierului canadian Mark Carney conform căreia o nouă ordine, determinată de coerciţia unor puteri majore, prinde contur, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, în discursul său de la Davos , Carney a cerut naţiunilor să accepte faptul că o ordine globală bazată pe reguli s-a încheiat şi că marile puteri abandonează chiar şi pretenţia de a respecta acordurile internaţionale.

Citându-l pe istoricul grec antic Tucidide, Carney spunea că lumea intră într-o perioadă în care „cei puternici pot face ce pot, iar cei slabi trebuie să sufere ce trebuie”, a informat Reuters.

„Nu sunt exact pe aceeaşi lungime de undă cu Mark”, a declarat preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, la Forumul Economic Mondial de la Davos, la doar câteva zile după apariţia lui Carney, conform sursei amintite: „Nu sunt sigură că ar trebui să vorbim despre ruptură.”

Lagarde, care a părăsit o cină la Davos în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a fost într-o dispoziţie mai îngăduitoare vineri, a relatat Reuters:

„Am auzit destul de multe critici la adresa europenilor în ultimele zile, dar, dacă e să zicem ceva, au fost bune şi ar trebui să le mulţumim celor care le critică, pentru că cred că ne-a dat seama pe deplin că trebuie să fim mai concentraţi; trebuie să lucrăm la planurile B.”