Cifra de afaceri a Zitec a crescut cu 14% în anul 2025

Compania de soluţii IT şi transformare digitală, Zitec, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 38 milioane de euro, marcând o creştere de 14% faţă de anul precedent, este precizat într-un comunicat de presă remis redacţiei.

În contextul economic marcat de inflaţie ridicată şi schimbări fiscale, compania transmite că şi-a consolidat poziţia atât pe piaţa locală, cât şi pe pieţele internaţionale, în special în Europa de Vest şi SUA.

„Ultimul an a reprezentat un adevărat test pentru noi, segmentul serviciilor informatice traversând o perioadă de volatilitate accentuată. Am accelerat maturizarea companiei prin disciplină operaţională, consolidarea relaţiilor cu clienţii şi investiţii strategice în oameni şi tehnologie”, a declarat CEO-ul şi co-fondatorul Zitec, Alex Lăpuşan.

Pe piaţa locală, Zitec declară că şi-a menţinut şi consolidat rolul de partener strategic pentru companii din industrii-cheie precum logistica, serviciile financiare şi retail, arată comunicatul.

Printre clienţii importanţi ai companiei, aceasta a susţinut şi instituţii publice precum Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Finanţelor Publice, ANAF, Poşta Română şi Electrica Furnizare, tramsite comunicatul de presă.

Printre priorităţile majore în anul 2025 s-au aflat AI şi automatizarea. Compania a implementat soluţii care permit procesarea rapidă a cererilor clienţilor în sectorul financiar, răspunsul privind eligibilitatea creditelor pentru IMM-uri fiind oferit în mai puţin de două ore. În domeniul utilităţilor, peste 80% din solicitările clienţilor sunt procesate automat folosind AI, echivalentul a peste 80.000 de cereri anual, declară Zitec.

Creşteri semnificative în liniile de business dedicate sectorului public (+139%) şi serviciilor financiare (+83%) au fost înregistrate de către companie. De asemenea, produsele proprii ale acesteia au contribuit la performanţă: Movacy.com, platformă pentru curierat şi last-mile, a debutat pe pieţele internaţionale; Mirro.io a crescut cu 44%, oferind organizaţiilor claritate asupra obiectivelor şi progresului echipelor; iar Registra.ro a depăşit pragul de 2 milioane de euro în cifra de afaceri, în creştere cu 20% faţă de 2024, transmite sursa.

Zitec a alocat 2 milioane de euro pentru dezvoltarea competenţelor tehnice şi soft-skills, cu accent pe AI şi leadership, dar şi în programe de wellbeing şi menţinerea culturii organizaţionale bazate pe încredere şi autonomie.

Compania îşi propune pentru 2026 extinderea internaţională, diversificarea portofoliului de clienţi şi creşterea serviciilor de Data & AI, păstrând în acelaşi timp politica hybrid & remote friendly, mai precizează sursa.

„Ne concentrăm pe livrarea de proiecte cu impact real, folosind AI ca motor de creştere a productivităţii şi scalabilitate, şi suntem deschişi la consolidarea pieţei prin integrarea unor echipe româneşti valoroase”, a adăugat Lăpuşan.