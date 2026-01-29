Ciucu, către consilierii CGMB: „Pe mine mă înjură oamenii”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat consilierii generali care au respins un proiect cu privire la realizarea unui audit la STB şi Termoenergetica şi susţine că responsabilitatea pentru problemele din transportul public şi sistemul de termoficare cade asupra sa, nu asupra Consiliului General, potrivit News.ro.

„Nu dumneavoastră vă luaţi înjurăturile. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii”, a declarat Ciucu în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), în timpul dezbaterilor privind aprobarea unui audit de performanţă la cele două companii municipale, conform News.ro.

Primarul a explicat că solicitarea viza un audit de performanţă care să clarifice deciziile manageriale luate în timp şi modul în care sunt prioritizate plăţile contractuale, notează sursa citată.

„Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, a întrebat Ciucu consilierii generali, adaugă sursa citată.

Edilul a susţinut că lipsa unui audit îl pune în imposibilitatea de a răspunde public pentru disfuncţionalităţile din cele două sisteme, potrivit News.ro.

„Ce să le spun oamenilor? Că nu e treaba mea? Că n-am niciun control asupra STB sau Termoenergetica? Toate sunt la Consiliul General. Cui e frică de transparenţă? Cui e frică de audit?”, a afirmat primarul, conform sursei citate.

Ciprian Ciucu a mai spus că, deşi nu are vot nici în Consiliile de Administraţie, nici în Adunările Generale ale Acţionarilor, solicită măcar acces la informaţii reale despre funcţionarea companiilor, susţine sursa citată.

Primarul Capitalei a atras atenţia asupra costurilor tot mai mari suportate de bugetul municipal pentru funcţionarea serviciilor publice, subliniază News.ro.

„Serviciul este din ce în ce mai prost, de la an la an, şi din ce în ce mai scump. Am ajuns la un nivel al datoriilor fabulos”, a declarat Ciucu, subliniind că sustenabilitatea bugetară este prima condiţie pentru livrarea unor servicii publice de calitate, conform sursei amintite.

Proiectul privind realizarea unui audit la STB şi Termoenergetica a fost respins la vot în şedinţa CGMB, potrivt News.ro.