Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ciucu, către consilierii CGMB: „Pe mine mă înjură oamenii”

U.B.
Politică / 29 ianuarie, 14:39

Ciucu, către consilierii CGMB: „Pe mine mă înjură oamenii”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat consilierii generali care au respins un proiect cu privire la realizarea unui audit la STB şi Termoenergetica şi susţine că responsabilitatea pentru problemele din transportul public şi sistemul de termoficare cade asupra sa, nu asupra Consiliului General, potrivit News.ro.

„Nu dumneavoastră vă luaţi înjurăturile. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii”, a declarat Ciucu în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), în timpul dezbaterilor privind aprobarea unui audit de performanţă la cele două companii municipale, conform News.ro.

Primarul a explicat că solicitarea viza un audit de performanţă care să clarifice deciziile manageriale luate în timp şi modul în care sunt prioritizate plăţile contractuale, notează sursa citată.

„Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, a întrebat Ciucu consilierii generali, adaugă sursa citată.

Edilul a susţinut că lipsa unui audit îl pune în imposibilitatea de a răspunde public pentru disfuncţionalităţile din cele două sisteme, potrivit News.ro.

„Ce să le spun oamenilor? Că nu e treaba mea? Că n-am niciun control asupra STB sau Termoenergetica? Toate sunt la Consiliul General. Cui e frică de transparenţă? Cui e frică de audit?”, a afirmat primarul, conform sursei citate.

Ciprian Ciucu a mai spus că, deşi nu are vot nici în Consiliile de Administraţie, nici în Adunările Generale ale Acţionarilor, solicită măcar acces la informaţii reale despre funcţionarea companiilor, susţine sursa citată.

Primarul Capitalei a atras atenţia asupra costurilor tot mai mari suportate de bugetul municipal pentru funcţionarea serviciilor publice, subliniază News.ro.

„Serviciul este din ce în ce mai prost, de la an la an, şi din ce în ce mai scump. Am ajuns la un nivel al datoriilor fabulos”, a declarat Ciucu, subliniind că sustenabilitatea bugetară este prima condiţie pentru livrarea unor servicii publice de calitate, conform sursei amintite.

Proiectul privind realizarea unui audit la STB şi Termoenergetica a fost respins la vot în şedinţa CGMB, potrivt News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb