Claret Credit a înregistrat o creştere de 150% a creditelor acordate în 2025

Claret Credit, instituţie financiară nebancară, a înregistrat o creştere de 150% a vânzărilor de credite în anul 2025 şi a atins un volum al vânzărilor de credite de 83 milioane lei, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Rezultatele obţinute validează strategia de dezvoltare a Claret Credit, axată pe consolidarea echipei de management şi digitalizarea operaţiunilor. În 2024, compania l-a recrutat pentru poziţia de CEO pe Mircea Lupu, un executiv cu o experienţă de peste 20 de ani în sistemul financiar-bancar şi al instituţiilor financiare nebancare (IFN). Claret Credit este parte din grupul financiar internaţional Zuk Finance cu operaţiuni în Europa de Est şi membră a Asociaţiei de Microfinanţare din România (AMF).

Performanţele financiare înregistrate în 2025 reflectă o traiectorie ascendentă pe toate palierele. Activele nete au crescut cu aproximativ 30%, atingând valoarea de 142 de milioane de lei, ceea ce plasează compania în top 10 pe piaţa locală. Nivelul ridicat al activelor şi creşterea numărului de credite au contribuit direct la consolidarea rezilienţei financiare, oferind o bază mai solidă pentru absorbţia riscurilor, un acces îmbunătăţit la finanţare şi capacitatea de a susţine un volum mai mare de operaţiuni de creditare. Totodată, dimensiunea activelor reflectă încrederea partenerilor şi eficienţa strategiei de creştere adoptate de companie.

„Performanţele obţinute în 2025 reflectă progresul realizat în cadrul noii direcţii de dezvoltare a Claret Credit. Am restructurat modelul de business, am investit în echipă şi am digitalizat procesele, iar rezultatele au fost pe măsura eforturilor noastre. Cererea pentru soluţii rapide şi flexibile de creditare continuă să crească, iar noi suntem pregătiţi să răspundem acestei nevoi. În 2026, vom continua să ne extindem, urmând aceleaşi principii fundamentale: finanţare responsabilă, relaţii de lungă durată cu antreprenorii români şi soluţii adaptate nevoilor lor. Creşterea noastră este strâns legată de succesul clienţilor noştri”, afirmă Mircea Lupu, CEO Claret Credit.

Din volumul total al creditelor acordate, creditele pentru capital de lucru au deţinut o pondere de aproximativ 70%, oferind soluţii rapide de lichiditate, esenţiale pentru gestionarea decalajelor de cash-flow. Microcreditele destinate antreprenorilor mici şi mijlocii au reprezentat 15%, creditele pentru investiţii 10%, iar cele acordate sectorului agricol, circa 5%.

Claret Credit a finanţat atât micro-întreprinderi şi startup-uri, cât şi companii de dimensiuni mai mari, din sectoare variate precum construcţii, transport si logistica, retail, HoReCa, servicii, producţie şi agricultură.

Prin soluţiile de creditare flexibile oferite, compania reprezintă o alternativă eficientă la finanţarea bancară tradiţională, adaptând structura produselor, criteriile de eligibilitate şi timpii de aprobare la realităţile operaţionale ale antreprenorilor. Astfel, Claret Credit răspunde rapid nevoilor de finanţare generate de sezonalitate, termene de încasare extinse sau oportunităţi de creştere, reducând impactul birocraţiei şi al rigidităţii specifice sistemului bancar şi facilitând accesul la capital exact atunci când este necesar.

Compania deserveşte persoane juridice din toată România, combinând soluţiile digitale de creditare accesibile rapid, cu documentaţie simplificată şi consultanţa dedicată oferită în sediile sale din Bucureşti, Braşov şi Timişoara.