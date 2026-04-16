Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Claret Credit a înregistrat o creştere de 150% a creditelor acordate în 2025

S.B.
Companii / 16 aprilie, 11:58

Claret Credit a înregistrat o creştere de 150% a creditelor acordate în 2025

Claret Credit, instituţie financiară nebancară, a înregistrat o creştere de 150% a vânzărilor de credite în anul 2025 şi a atins un volum al vânzărilor de credite de 83 milioane lei, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Rezultatele obţinute validează strategia de dezvoltare a Claret Credit, axată pe consolidarea echipei de management şi digitalizarea operaţiunilor. În 2024, compania l-a recrutat pentru poziţia de CEO pe Mircea Lupu, un executiv cu o experienţă de peste 20 de ani în sistemul financiar-bancar şi al instituţiilor financiare nebancare (IFN). Claret Credit este parte din grupul financiar internaţional Zuk Finance cu operaţiuni în Europa de Est şi membră a Asociaţiei de Microfinanţare din România (AMF).

Performanţele financiare înregistrate în 2025 reflectă o traiectorie ascendentă pe toate palierele. Activele nete au crescut cu aproximativ 30%, atingând valoarea de 142 de milioane de lei, ceea ce plasează compania în top 10 pe piaţa locală. Nivelul ridicat al activelor şi creşterea numărului de credite au contribuit direct la consolidarea rezilienţei financiare, oferind o bază mai solidă pentru absorbţia riscurilor, un acces îmbunătăţit la finanţare şi capacitatea de a susţine un volum mai mare de operaţiuni de creditare. Totodată, dimensiunea activelor reflectă încrederea partenerilor şi eficienţa strategiei de creştere adoptate de companie.

„Performanţele obţinute în 2025 reflectă progresul realizat în cadrul noii direcţii de dezvoltare a Claret Credit. Am restructurat modelul de business, am investit în echipă şi am digitalizat procesele, iar rezultatele au fost pe măsura eforturilor noastre. Cererea pentru soluţii rapide şi flexibile de creditare continuă să crească, iar noi suntem pregătiţi să răspundem acestei nevoi. În 2026, vom continua să ne extindem, urmând aceleaşi principii fundamentale: finanţare responsabilă, relaţii de lungă durată cu antreprenorii români şi soluţii adaptate nevoilor lor. Creşterea noastră este strâns legată de succesul clienţilor noştri”, afirmă Mircea Lupu, CEO Claret Credit.

Din volumul total al creditelor acordate, creditele pentru capital de lucru au deţinut o pondere de aproximativ 70%, oferind soluţii rapide de lichiditate, esenţiale pentru gestionarea decalajelor de cash-flow. Microcreditele destinate antreprenorilor mici şi mijlocii au reprezentat 15%, creditele pentru investiţii 10%, iar cele acordate sectorului agricol, circa 5%.

Claret Credit a finanţat atât micro-întreprinderi şi startup-uri, cât şi companii de dimensiuni mai mari, din sectoare variate precum construcţii, transport si logistica, retail, HoReCa, servicii, producţie şi agricultură.

Prin soluţiile de creditare flexibile oferite, compania reprezintă o alternativă eficientă la finanţarea bancară tradiţională, adaptând structura produselor, criteriile de eligibilitate şi timpii de aprobare la realităţile operaţionale ale antreprenorilor. Astfel, Claret Credit răspunde rapid nevoilor de finanţare generate de sezonalitate, termene de încasare extinse sau oportunităţi de creştere, reducând impactul birocraţiei şi al rigidităţii specifice sistemului bancar şi facilitând accesul la capital exact atunci când este necesar.

Compania deserveşte persoane juridice din toată România, combinând soluţiile digitale de creditare accesibile rapid, cu documentaţie simplificată şi consultanţa dedicată oferită în sediile sale din Bucureşti, Braşov şi Timişoara.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb