Claudiu Manda: ”Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a reacţionat marţi la afirmaţia premierului Ilie Bolojan privind un guvern minoritar, el arătând că nu de mult acesta spunea că vrea „acasă”, dacă nu fac cum vrea el, informează news.ro.

Manda precizează că CCR a stabilit clar că nominalizarea aceluiaşi premier după ce un guvern a picat prin moţiune de cenzură este neconstituţională. Social-democratul mai afirmă că pachetul de relansare economică nu este negociabil iar PSD nu va face niciun compromis în această privinţă.

”Pachetul de relansare economică NU ESTE NEGOCIABIL! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privinţă. Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp - pentru eficienţă şi rezultate reale”, spune secretarul general al PSD, Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Manda afirmă că ”economia se construieşte pe încredere, stabilitate şi politici coerente care susţin investiţiile şi dezvoltarea”.

”Instabilitatea şi mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investiţiile şi au frânat creşterea economică. România are nevoie de un model economic care să susţină capitalul românesc, să creeze locuri de muncă stabile şi să genereze creştere sustenabilă”, precizează Manda.

Secretarul general al PSD comentează afirmaţia premierului Ilie Bolojan privind un guvern minoritar.

”Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit şi a zis că rămâne... sau pleacă, dacă este dat afară prin moţiune de PSD şi AUR. Cert este că România nu funcţionează pe principiul „vreau sau nu vreau”. Curtea Constituţională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiaşi premier după ce un guvern a picat prin moţiune de cenzură este neconstituţională. Domnule Bolojan, guvernăm sau...?”, comentează Manda în postare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, întrebat despre varianta unui guvern minoritar, că nu exclude acest scenariu.

”Într-o situaţie de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru ţara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”, a afirmat Ilie Bolojan la RFI.