Cluburile de noapte se reinventează pentru a supravieţui: alcoolul nu mai este la modă

Industria cluburilor de noapte din Londra traversează o perioadă de transformare profundă, pe fondul schimbării obiceiurilor de consum ale tinerilor şi al creşterii accelerate a costurilor de operare. Proprietarii localurilor spun că modelul tradiţional, bazat aproape exclusiv pe consumul de alcool şi petreceri până dimineaţa, nu mai este suficient pentru a atrage publicul şi a menţine afacerile profitabile, potrivit unei analize Reuters. Tot mai mulţi tineri caută experienţe complexe atunci când ies în oraş, iar simpla posibilitate de a consuma băuturi alcoolice până târziu în noapte nu mai reprezintă principalul motiv pentru care aleg să meargă într-un club.

• Noua generaţie caută experienţe, nu doar băuturi

Reprezentanţii industriei spun că publicul tânăr îşi doreşte acum evenimente mai elaborate, care să includă muzică live, seturi speciale de DJ, spectacole tematice sau concepte interactive, transformând ieşitul în oraş într-o experienţă socială completă. „Oamenii ies în oraş pentru muzică şi pentru experienţă, nu doar pentru a bea până târziu. Clubbingul nu mai este o rutină, ci ceva ce oamenii savurează”, a declarat Alex Guiste, manager de social media în vârstă de 27 de ani şi client frecvent al cluburilor londoneze. Această schimbare de mentalitate obligă localurile să se adapteze rapid. Multe cluburi organizează acum petreceri pe timpul zilei, brunch-uri tematice, concerte live sau evenimente speciale pentru a atrage o clientelă mai diversificată şi pentru a genera venituri suplimentare.

• Tot mai mulţi tineri renunţă la alcool

Transformarea pieţei este accelerată şi de modificarea comportamentului de consum în rândul tinerilor. Datele citate de Reuters arată că aproximativ 39% dintre persoanele cu vârste între 18 şi 24 de ani nu consumă alcool, o proporţie care schimbă fundamental dinamica industriei ospitalităţii. În trecut, vânzările de alcool reprezentau principalul motor financiar pentru majoritatea cluburilor de noapte. Acum însă, operatorii se confruntă cu dificultăţi în menţinerea profitabilităţii, chiar şi în condiţiile în care numărul clienţilor rămâne ridicat. „Multe modele de afaceri din acest sector au fost construite aproape exclusiv pe veniturile generate de bar. Astăzi, această formulă nu mai funcţionează în aceeaşi măsură”, explică Alice Hoffmann-Fuller, consultant pentru proprietari de cluburi şi promotori de evenimente.

• Costurile cresc, profiturile scad

Pe lângă schimbările de comportament ale consumatorilor, cluburile se confruntă şi cu o presiune economică majoră. Creşterea costurilor cu energia, chiriile, salariile şi taxele de autorizare afectează serios marjele de profit ale operatorilor.

Potrivit raportului Night Time Economy Market Monitor realizat de compania de analiză CGA, sectorul vieţii de noapte din Marea Britanie a generat în 2025 cheltuieli totale de aproximativ 154 de miliarde de lire sterline (circa 206 miliarde de dolari). Cu toate acestea, numărul localurilor deschise până târziu în noapte a scăzut anul trecut cu 4,1%, iar piaţa rămâne cu aproximativ 28% sub nivelul existent înaintea pandemiei de COVID-19.

• Cluburi emblematice dispar de pe piaţă

Dificultăţile financiare au dus deja la dispariţia unor localuri cunoscute. Un exemplu relevant este Corsica Studios, celebrul club de muzică electronică situat în sudul Londrei, care şi-a închis porţile la sfârşitul lunii martie, după mai bine de 20 de ani de activitate. Managerul de programare al clubului, Matt Wickings, a explicat că problema nu a fost lipsa clienţilor. „Suntem la fel de ocupaţi ca întotdeauna, poate chiar mai mult”, a declarat acesta înainte de închidere.

Problema majoră a fost însă prăbuşirea încasărilor de la bar. Dacă în trecut clubul genera între 10.000 şi 12.000 de lire sterline pe noapte din vânzările de băuturi, în prezent veniturile scăzuseră la doar 6.000-7.000 de lire sterline.

Conducerea Corsica Studios avertizase încă din toamna anului trecut că modelul actual de funcţionare nu mai este sustenabil. Clubul urmează să fie relansat într-o altă formulă, însă detaliile noului concept nu au fost încă anunţate.

• Industria nu dispare, ci se transformă

În ciuda dificultăţilor, reprezentanţii sectorului insistă că viaţa de noapte britanică nu se află în declin, ci într-un proces de reinventare. „Viaţa de noapte evoluează şi a evoluat întotdeauna”, afirmă Kate Nicholls, preşedinta organizaţiei patronale UKHospitality. Tot mai multe localuri noi sau extinse au apărut în Londra în ultimii doi ani, mizând pe concepte inovatoare şi pe adaptarea la noile preferinţe ale publicului. Analiştii din industrie consideră că transformările actuale reflectă o schimbare culturală mai amplă, în care consumatorii pun accent pe calitatea experienţei şi pe valoarea timpului petrecut în oraş, în detrimentul excesului de alcool şi al nopţilor prelungite. Pentru proprietarii de cluburi, supravieţuirea va depinde de capacitatea de a înţelege această schimbare şi de a transforma simpla ieşire în oraş într-o experienţă memorabilă, adaptată unei generaţii care caută mai mult decât muzică şi băutură.