CNA a retras licenţa Realitatea Plus; Postul anunţă că îşi continuă activitatea online

Actualizare - HotNews: Valentin Jucan (CNA) afirmă că Realitatea Plus nu va putea emite nici online
Actualizare - Călin Georgescu: „Închiderea Realitatea Plus este un abuz la adresa valorilor democratice”
Actualizare - HotNews: „Realitatea Plus a făcut plăţi în timpul şedinţei CNA, susţine Mircea Toma”
Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, în şedinţa publică din 7 aprilie 2026, retragerea licenţei audiovizuale deţinute de societatea PHG MEDIA-INVEST S.R.L. pentru postul Realitatea Plus, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituţiei.
Conform CNA, măsura a fost adoptată în contextul analizării situaţiei radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. Instituţia invocă prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora licenţa audiovizuală se retrage dacă titularul nu depune, în termen de şase luni de la aplicarea unei amenzi, dovada achitării acesteia. În acelaşi comunicat, CNA arată că a retras şi licenţa deţinută de societatea ANGUS RESOURCES S.R.L. pentru Gold FM.
Anca Alexandrescu a declarat, potrivit paginii online a emisiunii, că decizia ar reprezenta materializarea unor presiuni invocate anterior de postul de televiziune şi a susţinut că măsura are legătură cu poziţionarea editorială a Realitatea Plus. „Ameninţările din campania electorală (...) s-au materializat pe 7 aprilie (...). Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licenţa Realităţii Plus”, a afirmat aceasta, potrivit Realitatea.net. În acelaşi context, realizatoarea a susţinut că postul ar fi fost singura televiziune care i-a oferit o platformă constantă lui Călin Georgescu, „singurul loc unde putea să vorbească liber”, conform Realitatea.net.
Aceasta a afirmat, conform aceleiaşi surse, că activitatea televiziunii nu va fi oprită şi că emisiunile vor continua în mediul online, inclusiv prin transmisiuni din spaţiul public. „Noi nu ne oprim aici. Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni să facem acest lucru (...). Eu sunt dispusă să fac transmisiuni (...) din Piaţa Victoriei sau din faţa Palatului Cotroceni”, a declarat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net. Totodată, aceasta a precizat că decizia CNA va fi contestată în instanţă, mai notează sursa citată.
Potrivit Realitatea.net, realizatoarea a comparat situaţia Realitatea Plus cu precedentul OTV şi a susţinut că măsura adoptată de CNA ar reflecta, în opinia sa, presiuni exercitate asupra unei televiziuni incomode pentru putere. „A mai fost această decizie luată în cazul OTV (...). OTV-ul şi Dan Diaconescu au deranjat puterea”, a afirmat aceasta, conform sursei citate.
Anca Alexandrescu a mai susţinut că, în cadrul şedinţei CNA, nu ar fi fost luate în considerare documentele şi argumentele prezentate de reprezentanţii postului, precizează aceeaşi sursă. „Nu i-a interesat nici măcar raportul şi certificatul fiscal de la ANAF, că nu avem nicio datorie şi că toate amenzile sunt plătite la zi”, a declarat aceasta, potrivit Realitatea.net. În acelaşi context, realizatoarea a afirmat că în timpul dezbaterilor au existat divergenţe între membrii CNA cu privire la interpretarea documentelor prezentate, conform aceleiaşi surse.
Totodată, aceasta a susţinut că decizia nu ar fi fost luată pe baza unei evaluări obiective, ci ar reflecta, în opinia sa, executarea unei comenzi politice, conform sursei citate. „Noi nu cedăm, mergem mai departe (...), în online, ne vedem mai departe de treabă”, a mai afirmat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net. Conform sursei citate, reprezentanţii postului consideră că măsura adoptată de CNA reprezintă un moment major pentru activitatea Realitatea Plus şi au anunţat că vor încerca să o conteste pe cale judiciară.
Opinia Cititorului ( 19 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:17)
Cred că ne-am întors în comunism.Mai e puțin până ne baga program o ora pe zi și aceea numai cu ode aduse sistemului .O să renunț la televizor.
1.1. Da (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Oarecare în data de 07.04.2026, 17:25)
Eu am renunțat de mult la TV.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:48)
Dacă Russia today nu este la TV, viața nu mai are rost.
:)))))
Excelent ca au închis mizeria TV.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 18:42)
e intr-adevar o mizerie de televiziune. La fel ca celelalte televiziuni intoxicate de cealalta propaganda. Ai renuntat la TV si stai pe net?? :) Pe net care este de 100 de ori mai miozerabil decat aceste televiziuni? :)
1.4. Era o masura asteptata (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:17)
Era o masura asteptata, ma intreb de ce a durat atat..
1.5. Gica contra (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de Flausatul în data de 07.04.2026, 19:39)
Nu mai putem noi că ai renunțat tu la TV!
2. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 07.04.2026, 17:24)
Nu credeam că o să se ajungă la asemenea josnicie, dar uite că acestor neobolsevici nu le mai pasă nici de aparențe și de bruma de democrație și libertate a presei care mai era.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:51)
Să-și plătească taxele, sau strângeți voi bani și plătiți-le dacă îi iubiți așa mult.
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 07.04.2026, 18:08)
bine!
corect! să-și plătească taxele !
:
Ce trebuia făcut legal:
ANAF trebuia să execute silit prin executor judecătoresc, LIVE în direct toată aparatura din studio, toată clădirea, scaunele, mesele, pupitru, tot !
:
Nu CNA:ul !!!
ci executorul judecătoresc LIVE !
:
Nu CNA:ul !!!
ci executorul judecătoresc LIVE în direct !
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 18:16)
Nu ai înțeles.
Cna ul i-a închis ca nu și-au plătit amenzile, i-au ridicat licența…nu au respectat legea.
taxele neplătite sunt altă speță.
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:41)
Bravo!
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:43)
O amenda poate fi contestata in instanta. Daca castiga nu o sa o plateasca. Probabil au pierdut...pentru ca nu cred ca nu au contestat amenzile!
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:35)
pai au tot luat amenzi la sfidare ca au crezut ca, castiga guru si ii iarta , nu prea urmaresc chiar deloc dar parca asta a fost motivul, propaganda legionara si amenzi pe banda rulanta.
4.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 20:13)
Dar daca eu nu sunt de acord cu propaganda woke, progresista, anti suveranista, cine imi protejeaza dreptul asta? Ca voi sunteti protejati de CNA, de parca numai din impozitele voastre s-ar finanta tara asta iar noi am fi si cetateni de rangul 2, pe langa ca finantam un stat care ne uraste si ne vrea raul.
4.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 22:43)
e vorba de propaganda care ameninta oameni, cu "bagatul la canal" si altele.
in rest cred ca nu te opreste nimeni sa fii anti woke. sau ce vrei sa fii.
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 20:10)
CNA trebuie desfiintat, numai toaca banii din impozitele contribuabililor. Unde e austeritatea?
6. fără titlu
(mesaj trimis de Dan în data de 07.04.2026, 21:50)
Era timpul....trebuia inchisa de mult pt.bazaconiile ce se difuzau.
Mai ramane romania TV.
6.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 6)
(mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 22:08)
…și care televiziune transmite ceva bun, real si util pt societate? Antena, Digi?
