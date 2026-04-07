Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CNA a retras licenţa Realitatea Plus; Postul anunţă că îşi continuă activitatea online

A.G.
Miscellanea / 7 aprilie, 16:55

Sursa foto: Facebook / Anca Alexandrescu

Actualizare - HotNews: Valentin Jucan (CNA) afirmă că Realitatea Plus nu va putea emite nici online

Actualizare - Călin Georgescu: „Închiderea Realitatea Plus este un abuz la adresa valorilor democratice”

Actualizare - HotNews: „Realitatea Plus a făcut plăţi în timpul şedinţei CNA, susţine Mircea Toma”

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, în şedinţa publică din 7 aprilie 2026, retragerea licenţei audiovizuale deţinute de societatea PHG MEDIA-INVEST S.R.L. pentru postul Realitatea Plus, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Conform CNA, măsura a fost adoptată în contextul analizării situaţiei radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. Instituţia invocă prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora licenţa audiovizuală se retrage dacă titularul nu depune, în termen de şase luni de la aplicarea unei amenzi, dovada achitării acesteia. În acelaşi comunicat, CNA arată că a retras şi licenţa deţinută de societatea ANGUS RESOURCES S.R.L. pentru Gold FM.

Anca Alexandrescu a declarat, potrivit paginii online a emisiunii, că decizia ar reprezenta materializarea unor presiuni invocate anterior de postul de televiziune şi a susţinut că măsura are legătură cu poziţionarea editorială a Realitatea Plus. „Ameninţările din campania electorală (...) s-au materializat pe 7 aprilie (...). Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licenţa Realităţii Plus”, a afirmat aceasta, potrivit Realitatea.net. În acelaşi context, realizatoarea a susţinut că postul ar fi fost singura televiziune care i-a oferit o platformă constantă lui Călin Georgescu, „singurul loc unde putea să vorbească liber”, conform Realitatea.net.

Aceasta a afirmat, conform aceleiaşi surse, că activitatea televiziunii nu va fi oprită şi că emisiunile vor continua în mediul online, inclusiv prin transmisiuni din spaţiul public. „Noi nu ne oprim aici. Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni să facem acest lucru (...). Eu sunt dispusă să fac transmisiuni (...) din Piaţa Victoriei sau din faţa Palatului Cotroceni”, a declarat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net. Totodată, aceasta a precizat că decizia CNA va fi contestată în instanţă, mai notează sursa citată.

Potrivit Realitatea.net, realizatoarea a comparat situaţia Realitatea Plus cu precedentul OTV şi a susţinut că măsura adoptată de CNA ar reflecta, în opinia sa, presiuni exercitate asupra unei televiziuni incomode pentru putere. „A mai fost această decizie luată în cazul OTV (...). OTV-ul şi Dan Diaconescu au deranjat puterea”, a afirmat aceasta, conform sursei citate.

Anca Alexandrescu a mai susţinut că, în cadrul şedinţei CNA, nu ar fi fost luate în considerare documentele şi argumentele prezentate de reprezentanţii postului, precizează aceeaşi sursă. „Nu i-a interesat nici măcar raportul şi certificatul fiscal de la ANAF, că nu avem nicio datorie şi că toate amenzile sunt plătite la zi”, a declarat aceasta, potrivit Realitatea.net. În acelaşi context, realizatoarea a afirmat că în timpul dezbaterilor au existat divergenţe între membrii CNA cu privire la interpretarea documentelor prezentate, conform aceleiaşi surse.

Totodată, aceasta a susţinut că decizia nu ar fi fost luată pe baza unei evaluări obiective, ci ar reflecta, în opinia sa, executarea unei comenzi politice, conform sursei citate. „Noi nu cedăm, mergem mai departe (...), în online, ne vedem mai departe de treabă”, a mai afirmat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net. Conform sursei citate, reprezentanţii postului consideră că măsura adoptată de CNA reprezintă un moment major pentru activitatea Realitatea Plus şi au anunţat că vor încerca să o conteste pe cale judiciară.

Opinia Cititorului ( 19 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:17)

    Cred că ne-am întors în comunism.Mai e puțin până ne baga program o ora pe zi și aceea numai cu ode aduse sistemului .O să renunț la televizor.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  Da (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Oarecare în data de 07.04.2026, 17:25)

      Eu am renunțat de mult la TV.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:48)

      Dacă Russia today nu este la TV, viața nu mai are rost.

      :)))))

      Excelent ca au închis mizeria TV. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 18:42)

      e intr-adevar o mizerie de televiziune. La fel ca celelalte televiziuni intoxicate de cealalta propaganda. Ai renuntat la TV si stai pe net?? :) Pe net care este de 100 de ori mai miozerabil decat aceste televiziuni? :)

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  Era o masura asteptata (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:17)

      Era o masura asteptata, ma intreb de ce a durat atat..

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.5.  Gica contra (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de Flausatul în data de 07.04.2026, 19:39)

      Nu mai putem noi că ai renunțat tu la TV!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 07.04.2026, 17:24)

    Nu credeam că o să se ajungă la asemenea josnicie, dar uite că acestor neobolsevici nu le mai pasă nici de aparențe și de bruma de democrație și libertate a presei care mai era.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:51)

      Să-și plătească taxele, sau strângeți voi bani și plătiți-le dacă îi iubiți așa mult.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 07.04.2026, 18:08)

      bine!

      corect! să-și plătească taxele ! 

      Ce trebuia făcut legal: 

      ANAF trebuia să execute silit prin executor judecătoresc, LIVE în direct toată aparatura din studio, toată clădirea, scaunele, mesele, pupitru, tot ! 

      Nu CNA:ul !!! 

      ci executorul judecătoresc LIVE ! 

      Nu CNA:ul !!!

      ci executorul judecătoresc LIVE în direct ! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 18:16)

      Nu ai înțeles.

      Cna ul i-a închis ca nu și-au plătit amenzile, i-au ridicat licența…nu au respectat legea.

      taxele neplătite sunt altă speță. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:41)

      Bravo!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 17:43)

    O amenda poate fi contestata in instanta. Daca castiga nu o sa o plateasca. Probabil au pierdut...pentru ca nu cred ca nu au contestat amenzile!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:35)

    pai au tot luat amenzi la sfidare ca au crezut ca, castiga guru si ii iarta , nu prea urmaresc chiar deloc dar parca asta a fost motivul, propaganda legionara si amenzi pe banda rulanta.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 4.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 20:13)

      Dar daca eu nu sunt de acord cu propaganda woke, progresista, anti suveranista, cine imi protejeaza dreptul asta? Ca voi sunteti protejati de CNA, de parca numai din impozitele voastre s-ar finanta tara asta iar noi am fi si cetateni de rangul 2, pe langa ca finantam un stat care ne uraste si ne vrea raul.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      4.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 22:43)

      e vorba de propaganda care ameninta oameni, cu "bagatul la canal" si altele.

      in rest cred ca nu te opreste nimeni sa fii anti woke. sau ce vrei sa fii. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 20:10)

    CNA trebuie desfiintat, numai toaca banii din impozitele contribuabililor. Unde e austeritatea?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    6.  fără titlu
    (mesaj trimis de Dan în data de 07.04.2026, 21:50)

    Era timpul....trebuia inchisa de mult pt.bazaconiile ce se difuzau.

    Mai ramane romania TV.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 6.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 6)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 22:08)

      …și care televiziune transmite ceva bun, real si util pt societate? Antena, Digi?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    7.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 07.04.2026, 22:18)

    ...

Ziarul BURSA

07 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

07 aprilie
Ediţia din 07.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

JURNAL BURSIER

mai multe articole

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb