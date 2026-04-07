CNA a retras licenţa Realitatea Plus; Postul anunţă că îşi continuă activitatea online

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, în şedinţa publică din 7 aprilie 2026, retragerea licenţei audiovizuale deţinute de societatea PHG MEDIA-INVEST S.R.L. pentru postul Realitatea Plus, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Conform CNA, măsura a fost adoptată în contextul analizării situaţiei radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. Instituţia invocă prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora licenţa audiovizuală se retrage dacă titularul nu depune, în termen de şase luni de la aplicarea unei amenzi, dovada achitării acesteia. În acelaşi comunicat, CNA arată că a retras şi licenţa deţinută de societatea ANGUS RESOURCES S.R.L. pentru Gold FM.

Anca Alexandrescu a declarat, potrivit paginii online a emisiunii, că decizia ar reprezenta materializarea unor presiuni invocate anterior de postul de televiziune şi a susţinut că măsura are legătură cu poziţionarea editorială a Realitatea Plus. „Ameninţările din campania electorală (...) s-au materializat pe 7 aprilie (...). Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licenţa Realităţii Plus”, a afirmat aceasta, potrivit Realitatea.net. În acelaşi context, realizatoarea a susţinut că postul ar fi fost singura televiziune care i-a oferit o platformă constantă lui Călin Georgescu, „singurul loc unde putea să vorbească liber”, conform Realitatea.net.

Aceasta a afirmat, conform aceleiaşi surse, că activitatea televiziunii nu va fi oprită şi că emisiunile vor continua în mediul online, inclusiv prin transmisiuni din spaţiul public. „Noi nu ne oprim aici. Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni să facem acest lucru (...). Eu sunt dispusă să fac transmisiuni (...) din Piaţa Victoriei sau din faţa Palatului Cotroceni”, a declarat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net. Totodată, aceasta a precizat că decizia CNA va fi contestată în instanţă, mai notează sursa citată.

Potrivit Realitatea.net, realizatoarea a comparat situaţia Realitatea Plus cu precedentul OTV şi a susţinut că măsura adoptată de CNA ar reflecta, în opinia sa, presiuni exercitate asupra unei televiziuni incomode pentru putere. „A mai fost această decizie luată în cazul OTV (...). OTV-ul şi Dan Diaconescu au deranjat puterea”, a afirmat aceasta, conform sursei citate.

Anca Alexandrescu a mai susţinut că, în cadrul şedinţei CNA, nu ar fi fost luate în considerare documentele şi argumentele prezentate de reprezentanţii postului, precizează aceeaşi sursă. „Nu i-a interesat nici măcar raportul şi certificatul fiscal de la ANAF, că nu avem nicio datorie şi că toate amenzile sunt plătite la zi”, a declarat aceasta, potrivit Realitatea.net. În acelaşi context, realizatoarea a afirmat că în timpul dezbaterilor au existat divergenţe între membrii CNA cu privire la interpretarea documentelor prezentate, conform aceleiaşi surse.

Totodată, aceasta a susţinut că decizia nu ar fi fost luată pe baza unei evaluări obiective, ci ar reflecta, în opinia sa, executarea unei comenzi politice, conform sursei citate. „Noi nu cedăm, mergem mai departe (...), în online, ne vedem mai departe de treabă”, a mai afirmat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net. Conform sursei citate, reprezentanţii postului consideră că măsura adoptată de CNA reprezintă un moment major pentru activitatea Realitatea Plus şi au anunţat că vor încerca să o conteste pe cale judiciară.