CNAIR impune restricţii de circulaţie pentru vehiculele peste 7,5 tone în 35 de judeţe din cauza caniculei

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat instituirea restricţiilor de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în intervalul orar 12:00 - 20:00, în zilele de luni, 29 iunie, şi marţi, 30 iunie, pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din 35 de judeţe, conform comunicatului oficial. Măsura este adoptată ca urmare a avertizărilor de caniculă (Cod Galben, Portocaliu şi Roşu) emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a proteja îmbrăcămintea bituminoasă şi a preveni deformaţiile majore ireversibile cauzate de traficul greu în condiţii de temperaturi extreme, potrivit sursei.

Restricţiile sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 şi se aplică în judeţele: Galaţi, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu şi Ilfov, conform comunicatului CNAIR.

Sunt exceptate de la restricţii transporturile de persoane, de animale vii şi produse perisabile, vehiculele pentru intervenţii în caz de forţă majoră, transporturile funerare, poştale, de echipamente de prim ajutor, de carburanţi, mărfuri sub temperatură controlată, tractări vehicule avariate, distribuţie apă şi hrană în zone calamitate, vehicule specializate pentru salubrizare, transporturi de apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare, produse agricole, militare implicate în exerciţii multinaţionale, transporturi în sistemul garanţie-returnare (SGR) şi produse alimentare diverse, conform listei detaliate în comunicat. De asemenea, sunt exceptate utilajele proprii CNAIR şi cele ale firmelor contractoare, precum şi utilajele pentru Magistrala 6 de metrou Bucureşti, potrivit sursei. CNAIR va reveni cu noi comunicate în funcţie de avertizările meteorologice, conform anunţului oficial.