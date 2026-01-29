CNBC: Deprecierea dolarului poate continua, transformându-se într-o ”sabie cu două tăişuri” pentru economia SUA

Dolarul se află într-o piaţă de scădere, potrivit analiştilor financiari, unul dintre aceştia avertizând că slăbirea monedei americane este o ”sabie cu două tăişuri” pentru economia Statelor Unite, scrie CNBC.

Marţi, dolarul a înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi din aprilie anul trecut încoace - când aşa-numitele anunţuri ale lui Trump privind ”ziua eliberării” au declanşat ceea ce a ajuns să fie cunoscut drept tranzacţia ”vinde America”. Acum, scăderea a apărut după ce preşedintele le-a spus reporterilor în Iowa că, în opinia sa, dolarul ”se descurcă foarte bine”.

Indicele dolarului american, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de un coş de valute rivale majore, a pierdut până acum 2,2% în acest an, după ce a scăzut cu peste 9% în 2025.

Trump laudă de mult timp beneficiile unui dolar american depreciat şi a criticat în mod deschis ţările care intervin pe pieţele valutare pentru a-şi reduce valoarea propriilor monede faţă de dolarul american.

”Nu sună bine, dar câştigi mult mai mulţi bani cu un dolar mai slab... decât cu un dolar puternic”, a declarat el în iulie anul trecut, adăugând că scenariul ideal nu este un dolar extrem de slab, ci unul moderat mai slab. Un dolar puternic descurajează turismul şi înseamnă că furnizorii americani ”nu pot vinde nimic”, a mai spus Trump.

Un dolar slab poate oferi un impuls economiei interne - de exemplu, făcând bunurile americane mai atractive pentru cumpărătorii din străinătate şi stimulând exporturile sau sporind valoarea câştigurilor externe ale companiilor americane atunci când acestea sunt convertite în dolari SUA.

În pofida insistenţelor lui Trump că deprecierea dolarului reprezintă o veste ”excelentă” pentru SUA, o monedă mai slabă vine şi cu efecte negative, precum importuri mai scumpe sau pierderea încrederii din partea investitorilor.

• O ”sabie cu două tăişuri”

Nela Richardson, economist-şef al Automatic Data Processing a descris deprecierea dolarului drept o ”sabie cu două tăişuri”, scrie CNBC.

”Un dolar mai slab face într-adevăr exporturile americane mai competitive pe pieţele externe, însă pe plan intern un dolar slab nu se bucură întotdeauna de încrederea pieţelor”, a spus ea. ”Această încredere va fi foarte importantă atunci când ne uităm la alte aspecte care pun presiune pe economia SUA, precum inflaţia persistentă, deficitele şi datoriile ridicate, precum şi necesitatea de a vinde titluri de stat, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea internaţională”.

Richardson susţie că deprecierea dolarului a făcut ca ”puzzle-ul economiei SUA” să devină din ce în ce mai complex. ”Cifrele din titluri nu spun întreaga poveste, iar slăbiciunea dolarului este un semn al destrămării acestei naraţiuni (n.r. povestea « oficială» sau general acceptată că economia americană merge bine), chiar dacă indicatorii principali sunt, în mod obiectiv, solizi”, a spus ea, făcând referire la date precum rata şomajului şi creşterea economică.

”Dacă nu ai şti nimic despre ultimul an, dar ai vedea doar cifrele din titluri ... ai avea imaginea unei economii americane foarte puternice, care ar sugera un dolar mai puternic şi o politică a ratelor dobânzilor care nu ar merge în jos. Însă nu aceasta este situaţia în care ne aflăm astăzi”, a spus ea.

• Economie în formă de K

Întrebată dacă încrederea consumatorilor - care a scăzut luna aceasta la cel mai redus nivel din ultimul deceniu - se înscrie în acest tablou, Richardson a spus că motivul pentru care pieţele sunt îngrijorate de acest indicator, în condiţiile în care alte zone ale economiei par puternice, este legat de o literă, ”K”, scrie CNBC.

”Este un model de consum în formă de K, în care primii 20% dintre cei cu cele mai mari venituri generează cea mai mare parte a cheltuielilor din Statele Unite, iar quartila (n.r. sfertul) inferioară a consumatorilor se confruntă cu dificultăţi din cauza ritmului mai ridicat al inflaţiei. „Cifrele arată bine, dar adevărata dinamică se află sub suprafaţă”, a declarat ea pentru CNBC.

”Acest lucru era evident şi pe piaţa muncii”, a mai spus Richardson, adăugând: ”Asta reflectă consumatorul în formă de K, unde vedem angajări în servicii de sănătate - care sunt servicii costisitoare în Statele Unite pentru majoritatea consumatorilor - şi în domeniul timpului liber şi al ospitalităţii, care reprezintă servicii discreţionare pentru toţi consumatorii. ”Aşadar, dacă ai o situaţie financiară bună, această economie este grozavă pentru tine. Dacă nu, este o luptă”, a explicat ea.

• ”Piaţă de scădere a dolarului”

Cole Smead, CEO şi manager de portofoliu la Smead Capital Management, se aşteaptă ca vânzarea masivă a dolarului să continue, conform CNBC.

”Ne aflăm într-o piaţă de scădere (engl. bear) a dolarului pe termen lung. Spun asta pentru că, dacă analizăm aceste «manii americane» de pe pieţe - dacă ne uităm la bula telecom şi la bula tehnologică de la sfârşitul anilor "90 - vedem că dolarul a atins un vârf în 2002, iar în decurs de şase ani a coborât la un nivel pe care nu îl mai atinsese de foarte, foarte mult timp”, a spus el.

De la vârful atins în 2002 până la minimul din 2008, indicele dolarului american s-a depreciat cu circa 41%.

”A durat doar şase ani. Subliniez acest lucru pentru că a fost perioada 2002-2008, când piaţa bursieră americană atinsese un vârf în 2000; astfel, încheierea acestor manii este o problemă de fluxuri de capital”, a afirmat Smead.

O cantitate uriaşă de capital a intrat în Statele Unite în ultimul deceniu, iar boom-ul inteligenţei artificiale a atras noi valuri de investiţii pe pieţele americane, iar Smead a remarcat că, în prezent, 70% din indicele MSCI World este format din acţiuni americane.

”Astfel, pe măsură ce banii vor ajunge în cele din urmă şi în alte regiuni, pe fondul căutării unor randamente mai bune de către investitori, vom vedea dolarul confruntându-se cu dificultăţi din cauza acestor mişcări de capital către exterior”, a adăugat Smead.

Într-o notă publicată miercuri, Daniel Von Ahlen de la TS Lombard a punctat că dolarul este gata să scadă în continuare, chiar dacă deprecierea recentă a monedei americane a luat prin surprindere pieţele.

”Apetitul ridicat pentru risc la nivel global, creşterea accelerată a preţurilor materiilor prime, probabilitatea tot mai mare ca Rick Rieder să devină următorul preşedinte al Fed şi disputa recentă a lui Trump cu Europa pe tema Groenlandei subminează complet ceea ce părea să fie un prim trimestru rezilient pentru dolar. Tranzacţia «Vinde America» a revenit”, a spus el.

El a adăugat că prognozele revizuite privind PIB-ul SUA, coroborate cu ”repetatele episoade de TACO (n.r. în sensul că Trump dă înapoi întotdeauna) ale preşedintelui SUA”, au susţinut rezilienţa dolarului în a doua jumătate a anului 2025.

”Creşterea puternică a economiei SUA în acest an este acum consensual acceptată. În mod normal, prognozele de creştere ale altor pieţe dezvoltate ar trebui să se îmbunătăţească şi să se apropie de cele ale SUA, ceea ce întăreşte scenariul unei pieţe de scădere pentru dolar. În acelaşi timp, dolarul este încă tranzacţionat la o primă ridicată conform majorităţii indicatorilor de evaluare, ceea ce îl face vulnerabil la noi scăderi”, a afirmat Von Ahlen, potrivit CNBC.