CNBC: Ministrul britanic de Finanţe critică administraţia Trump pentru efectele economice ale războiului cu Iranul

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 09:21

CNBC: Ministrul britanic de Finanţe critică administraţia Trump pentru efectele economice ale războiului cu Iranul

Rachel Reeves cere detensionarea imediată a conflictului din Orientul Mijlociu şi critică modul în care administraţia Trump a gestionat războiul cu Iranul, avertizând că blocarea Strâmtorii Ormuz amplifică riscurile pentru economia globală, relatează CNBC.

La forumul Invest In America de la Washington, ministrul britanic de Finanţe a spus miercuri, potrivit CNBC, că obiectivele războiului nu au fost clare şi s-au schimbat între schimbarea regimului de la Teheran, protejarea aliaţilor regionali şi oprirea programului nuclear iranian.

„Nu sunt convinsă că acest conflict a făcut lumea un loc mai sigur. În ultimele şase săptămâni nu a fost clar care este, de fapt, scopul acestui război”, a declarat Reeves, citată de CNBC.

Oficialul britanic a subliniat că Londra are în continuare „o relaţie foarte bună” cu Statele Unite, dar a adăugat, notează CNBC, că cele două ţări nu trebuie să fie de acord în toate privinţele.

Războiul a provocat daune importante infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, a afirmat Rachel Reeves. „Chiar dacă acest conflict s-ar încheia mâine, vor exista consecinţe pe termen lung. Infrastructura de petrol şi gaze a fost afectată”, a spus ea, potrivit CNBC.

Fondul Monetar Internaţional estimează că Marea Britanie, care este importator net de gaze, va înregistra cea mai puternică încetinire economică dintre economiile dezvoltate ca urmare a războiului cu Iranul, relatează CNBC.

Aflată la Washington pentru reuniunea de primăvară a FMI şi a Băncii Mondiale, Reeves s-a declarat totuşi încrezătoare că economia britanică va avea rezultate mai bune decât cele prognozate, arată CNBC.

Ministrul a spus că economia Regatului Unit ar putea înregistra o creştere mai mare şi o inflaţie mai scăzută dacă războiul se încheie rapid, notează CNBC.

„Cea mai bună politică economică, nu doar pentru Marea Britanie, ci pentru întreaga lume, este detensionarea situaţiei şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a declarat Reeves, citată de CNBC, reiterând apelul la reluarea negocierilor diplomatice existente înainte de izbucnirea ostilităţilor.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

