CNBC: Rusia oferă Chinei sprijin energetic pe fondul războiului cu Iranul

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 08:57

Rusia s-a declarat pregătită să ajute China în eventualitatea unei penurii de energie, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu amplifică tensiunile geopolitice şi perturbă aprovizionarea globală cu materii prime, relatează CNBC.

„Rusia poate, cu siguranţă, să acopere deficitul de resurse apărut în China şi în alte ţări interesate să colaboreze cu noi pe baze egale şi reciproc avantajoase”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit CNBC.

Şeful diplomaţiei ruse a comentat şi capacitatea Rusiei şi Chinei de a face faţă efectelor economice ale operaţiunilor militare americane împotriva Iranului, care au dus la creşteri puternice ale preţurilor petrolului şi gazelor la nivel global, notează CNBC.

„Mulţumită lui Dumnezeu, noi şi China avem toate capacităţile, cele deja utilizate, cele aflate în rezervă şi cele planificate, pentru a evita dependenţa de această aventură agresivă [situaţia din Orientul Mijlociu], care subminează economia şi energia globală”, a spus Lavrov, în conferinţa de presă de la Beijing, potrivit CNBC.

Oferta Rusiei a venit după întâlnirea de miercuri dintre Serghei Lavrov şi preşedintele chinez Xi Jinping, iar CNBC arată că oficialii celor două state au reafirmat prietenia şi cooperarea strategică bilaterală, descriind relaţia drept „de neclintit în faţa oricăror furtuni”.

Ministerul chinez de Externe a transmis că Rusia şi China desfăşoară „cooperare practică în domeniul energiei” pe baza „respectului reciproc şi a beneficiului reciproc”, relatează CNBC.

Vladimir Putin urmează să viziteze China în prima parte a anului, iar CNBC notează că o întâlnire ar putea avea loc în jurul datei de 18 mai. În acelaşi interval, Donald Trump este aşteptat să se întâlnească cu Xi Jinping în perioada 14-15 mai.

Atât Moscova, cât şi Beijingul au condamnat operaţiunile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, mai arată CNBC.

Conflictul s-a dovedit însă profitabil pentru Rusia, deoarece preţurile petrolului au crescut semnificativ, iar CNBC subliniază că rezilienţa economiei chineze a susţinut totodată aprecierea activelor chineze de la începutul războiului.

Cu toate acestea, Rusia şi China au interesul ca războiul să se încheie rapid. Iranul este un aliat important al Moscovei în Orientul Mijlociu, iar Rusia nu vrea să piardă încă un partener strategic, notează CNBC.

China depinde, la rândul ei, de Iran pentru importurile de petrol brut şi de alte materii prime care trebuie transportate prin Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă aflată acum sub blocadă americană, potrivit CNBC.

Datele publicate marţi arată că importurile Chinei de petrol şi gaze au scăzut în martie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, semn că perturbările aprovizionării din Orientul Mijlociu încep deja să se resimtă, relatează CNBC.

China dispune de rezerve importante de petrol şi de un mix energetic diversificat, ceea ce face ca expunerea sa la şocul energetic provocat de războiul cu Iranul să fie mai uşor de gestionat decât în cazul altor economii majore, notează CNBC. Totuşi, dependenţa de aprovizionarea globală cu energie rămâne ridicată, iar perturbările de durată ar putea deveni costisitoare.

În acelaşi timp, Rusia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol şi gaze, câştigă financiar de pe urma conflictului, deoarece perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu i-a determinat pe marii cumpărători India şi China să îşi majoreze importurile din Rusia, crescând veniturile Moscovei din exporturile de combustibili fosili, scrie CNBC.

Potrivit datelor citate de CNBC, aproximativ 90% din exporturile totale de petrol brut ale Rusiei au mers în primul trimestru din 2026 către China şi India.

Rusia şi China au condamnat şi blocada care împiedică navele să intre sau să iasă din porturile iraniene, iar CNBC arată că un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a descris această măsură drept „un act periculos şi iresponsabil” care riscă să amplifice tensiunile din regiune.

