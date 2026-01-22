CNBC: Trump renunţă la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat ieri seară că el şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit asupra a ceea ce a numit ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda, fapt care l-a determinat să renunţe la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene, care urmau să intre în vigoare la 1 februarie, scrie CNBC.

Detaliile rămân, deocamdată, neclare. Într-un interviu la CNBC, Trump a descris cadrul ca fiind mai degrabă un ”concept”, care implică o colaborare între Statele Unite şi Europa pentru un sistem de apărare antirachetă denumit ”Domnul de Aur”, precum şi acces la resursele minerale din Groenlanda.

Trump a evitat însă să ofere detalii concrete atunci când i s-au cerut explicaţii suplimentare, afirmând: ”Este puţin cam complicat, dar vom explica mai târziu”.

Pieţele nu au aşteptat clarificări suplimentare. Tranzacţia ”vinde America”, care îi neliniştise pe investitori la începutul săptămânii, s-a inversat rapid după apariţia veştii, scrie CNBC. Indicele Dow Jones Industrial Average a încheiat ziua de ieri în creştere cu 1,21%, în vreme ce S&P 500 s-a apreciat cu 1,16%. Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în industrii intensive în cunoaştere, a avut un avans de 1,18%. Randamentele titlurilor de stat americane cu pe zece ani au scăzut, în vreme ce dolarul s-a întărit uşor.