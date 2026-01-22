Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CNBC: Trump renunţă la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene

A.I.
Piaţa de Capital / 22 ianuarie, 07:32

CNBC: Trump renunţă la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene

Preşedintele american a anunţat că, împreună cu secretarul general al NATO, a ajuns la ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat ieri seară că el şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit asupra a ceea ce a numit ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda, fapt care l-a determinat să renunţe la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene, care urmau să intre în vigoare la 1 februarie, scrie CNBC.

Detaliile rămân, deocamdată, neclare. Într-un interviu la CNBC, Trump a descris cadrul ca fiind mai degrabă un ”concept”, care implică o colaborare între Statele Unite şi Europa pentru un sistem de apărare antirachetă denumit ”Domnul de Aur”, precum şi acces la resursele minerale din Groenlanda.

Trump a evitat însă să ofere detalii concrete atunci când i s-au cerut explicaţii suplimentare, afirmând: ”Este puţin cam complicat, dar vom explica mai târziu”.

Pieţele nu au aşteptat clarificări suplimentare. Tranzacţia ”vinde America”, care îi neliniştise pe investitori la începutul săptămânii, s-a inversat rapid după apariţia veştii, scrie CNBC. Indicele Dow Jones Industrial Average a încheiat ziua de ieri în creştere cu 1,21%, în vreme ce S&P 500 s-a apreciat cu 1,16%. Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în industrii intensive în cunoaştere, a avut un avans de 1,18%. Randamentele titlurilor de stat americane cu pe zece ani au scăzut, în vreme ce dolarul s-a întărit uşor.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 07:46)

    Ce circar! Din păcate toți din jurul lui îi fac jocul! Totuși, nu asta-i America!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

