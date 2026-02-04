CNBC: xAI a lui Musk are nevoie de fuziunea cu SpaceX pentru finanţare; centrele de date în spaţiu sunt departe

Unul dintre principalele motive pentru care doreşte fuziunea dintre SpaceX şi startup-ul de inteligenţă artificială xAI, este construirea mai eficientă a unor „centre de date orbitale”. Dar, acest lucru ţine însă de un viitor îndepărtat, spune Elon Musk, conform unui articol publicat de CNBC.

Deocamdată, xAI are o nevoie mult mai urgentă, anume bani, mai scrie publicatia mentionată.

Într-o postare pe blog publicată luni, în care a anunţat fuziunea celor două companii ale sale, Musk a estimat că „în decurs de 2-3 ani, cea mai ieftină modalitate de a genera capacitate de calcul pentru inteligenţa artificială va fi în spaţiu”. Însă xAI are nevoie de sume uriaşe de bani pentru a finanţa construirea infrastructurii sale masive, în conditiile în care compania, veche de doar trei ani, încearcă să recupereze decalajul faţă de Google, OpenAI şi Anthropic pe piaţa în plină expansiune a inteligenţei artificiale generative.

SpaceX, care are în vedere listarea la bursă chiar în acest an, într-o ofertă publică iniţială ce este posibil să stabilească un record istoric, poate reprezenta cea mai clară cale pentru Musk de a obţine acest capital. Potrivit Reuters, compania intenţionează să atragă până la 50 de miliarde de dolari, la o evaluare de până la 1,5 trilioane de dolari.

Un element-cheie major al creşterii SpaceX este Starlink, serviciul său de internet prin satelit, care are în prezent aproximativ 9.000 de sateliţi pe orbită şi circa nouă milioane de clienţi. Recent, compania a primit autorizaţie din partea Comisiei Federale pentru Comunicaţii pentru a lansa încă 7.500 de sateliţi pe orbită.

Tim Farrar, preşedintele firmei de cercetare din industria sateliţilor şi telecomunicaţiilor TMF Associates, consideră că SpaceX nu poate folosi o asemenea sumă de bani pentru activitatea sa existentă, deoarece există un număr limitat de lansări de rachete disponibile în fiecare an pentru a plasa sateliţii Starlink pe orbită.

Integrarea xAI în SpaceX, îi permite lui Musk să valorifice entuziasmul foarte puternic al investitorilor pentru domeniul inteligenţei artificiale, asigurând în acelaşi timp stabilitatea financiară a companiei de AI, în pofida pierderilor sale tot mai mari, a mai spus Farrar.

Potrivit unui raport publicat luni seară de publicaţia americană specializată în tehnologie The Information, xAI le-a spus investitorilor că a cheltuit circa 9,5 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2025.

„Oamenii aruncă în prezent zeci de miliarde de dolari către companiile de inteligenţă artificială, dar peste şase sau douăsprezece luni este posibil să îşi schimbe părerea. Obţinerea banilor este fezabilă acum, dar s-ar putea să nu fie pentru totdeauna”, a spus Farrar.

La începutul lunii ianuarie, xAI a închis o rundă de finanţare de 20 de miliarde de dolari, la o evaluare de circa 230 de miliarde de dolari. OpenAI a fost evaluată la 500 de miliarde de dolari în octombrie şi, potrivit informaţiilor apărute, intenţionează să majoreze această evaluare la circa 750 de miliarde de dolari în următoarea rundă. Anthropic a semnat în această lună un document preliminar neangajant, pentru o finanţare care evaluează compania la 350 de miliarde de dolari.

Pe lângă o piaţă de capital prietenoasă, Musk beneficiază şi de un cadru de reglementare extrem de favorabil, întrucât administraţia Trump reduce reglementările legate de mediu, antitrust şi altele.

În postarea de pe blog de la începutul săptămanii nu a existat nicio menţiune privind vreo necesitate de aprobare din partea autorităţilor de reglementare, iar Musk a sugerat chiar din prima frază a declaraţiei că tranzacţia este deja finalizată. Documente publice ale statului Nevada, obţinute de CNBC, indică faptul că înţelegerea a fost încheiată pe 2 februarie, Space Exploration Technologies Corp. fiind listată drept „membru administrator” al X.AI Holdings.

Numirea recentă a asociatului său de afaceri şi fost investitor şi client al SpaceX, Jared Isaacman, în funcţia de şef al NASA este de o importanţă deosebită pentru Musk. Isaacman a susţinut accelerarea iniţiativelor care ar extinde contractele agenţiei cu SpaceX. Iar laComisia Federală pentru Comunicaţii, preşedintele Brendan Carr a fost un susţinător vocal al serviciului Starlink al SpaceX.

De asemenea, peisajul fuziunilor din sectorul tehnologic s-a schimbat odată cu prezenţa preşedintelui Donald Trump la Casa Albă şi cu republicanii care controlează ambele camere ale Congresului. Comisia Federală pentru Comerţ este acum condusă de Andrew Ferguson, numit de Trump, în locul Linei Khan, cunoscută pentru blocarea marilor tranzacţii din sectorul tehnologic în timpul preşedinţiei lui Joe Biden.

În ceea ce priveşte inteligenţa artificială, David Sacks, prietenul cu Musk, este „ţarul” Casei Albe pentru criptomonede şi AI, făcand presiuni pentru ca guvernul federal să limiteze nivelul de supraveghere la care sunt supuse laboratoarele de AI, pe măsură ce acestea urmăresc strategii agresive de creştere. În decembrie, preşedintele Trump a semnat un ordin executiv care instituie un cadru unic de reglementare pentru AI, subminând puterea statelor individuale - în special a statelor democrate precum California şi New York - de a-şi implementa propriile reguli.

„Pentru a câştiga, companiile americane de inteligenţă artificială trebuie să fie libere să inoveze fără reglementări împovărătoare”, se arată în ordin. „Însă reglementarea excesivă la nivel de stat împiedică acest obiectiv”.

Deşi al doilea mandat al administraţiei Trump mai are trei ani, este posibil ca Musk să beneficieze de o perioadă mai scurtă în care republicanii să controleze preşedinţia şi ambele camere ale Congresului, având în vedere că alegerile de la jumătatea mandatului sunt programate peste nouă luni, iar popularitatea preşedintelui este în declin.

• Tranzacţii cu părţi afiliate

Musk se mişcă rapid şi este probabil să aibă sprijinul unui grup loial de investitori, care au o istorie îndelungată de susţinere a utilizării în comun sau combinării resurselor şi a fuziunii companiilor sale.

În 2016, Tesla a achiziţionat SolarCity pentru 2,6 miliarde de dolari, salvând compania de la o criză iminentă de lichiditate. Înainte de fuziune, Musk era un investitor-cheie în afacerea din domeniul energiei solare şi ocupa funcţia de preşedinte al companiei, pe care a fondat-o împreună cu verii săi.

În timpul preluării Twitter (platforma fiind ulterior redenumită X) în 2022, finanţată în mare parte prin datorie, Musk a vândut acţiuni Tesla în valoare de miliarde de dolari pentru a finanţa tranzacţia. De asemenea, a apelat la zeci de angajaţi - inclusiv la unii directori - de la SpaceX, Tesla şi compania de tuneluri The Boring Co., pentru a-l ajuta în preluare şi pentru a implementa schimbări majore pe platformă.

La Tesla, Musk a fost implicat într-o serie de tranzacţii cu părţi afiliate cu SpaceX şi, mai recent, cu xAI. De exemplu, Tesla a vândut piese auto şi echipamente solare către SpaceX, iar producătorul auto s-a bazat pe SpaceX pentru dezvoltarea unui aliaj special destinat modelului Cybertruck.

În 2025, Tesla a vândut către xAI baterii de rezervă de mari dimensiuni, denumite Megapacks, în valoare de 430 de milioane de dolari, potrivit unui document apărut săptămâna trecută, sumă care reprezintă aproximativ 3,4% din veniturile anuale ale diviziei de energie a Tesla. Bateriile contribuie la alimentarea infrastructurii de date a xAI, pe care compania o dezvoltă în zona oraşului Memphis, statul Tennessee.

Cu puţin timp înainte de publicarea acelui document, Tesla a anunţat că investeşte 2 miliarde de dolari în xAI, ca parte a celei mai recente runde de finanţare a companiei. În iulie 2025, SpaceX ar fi investit, de asemenea, 2 miliarde de dolari în xAI, potrivit relatărilor din presă.

Farrar a declarat că cei mai mari susţinători ai lui Musk, precum şi investitorii instituţionali, sunt dispuşi să sprijine această reţea complicată de tranzacţii - sau „Muskonomia” - în parte pentru că înţeleg importanţa simbolică a menţinerii întregului său portofoliu într-o poziţie solidă.

„Totul se bazează pe încrederea în el. Dacă vreo parte a imperiului său ar cădea în derizoriu sau ar intra în faliment, atunci întregul edificiu ar fi subminat”, a spus Farrar, conform CNBC.