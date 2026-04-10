CNN: JD Vance a pleacat spre Pakistan

Vicepreşedintele JD Vance s-a îmbarcat astăzi la bordul avionului Air Force Two, îndreptându-se spre Islamabad, Pakistan, unde va conduce discuţii de mare importanţă cu partea iraniană pentru încheierea războiului, relatează CNN.

„Aşteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor fi pozitive”, a declarat Vance reporterilor pe pistă, înainte de plecare. „Aşa cum a spus preşedintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuşi să negocieze cu bună-credinţă, suntem cu siguranţă dispuşi să le întindem o mână de ajutor. Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor descoperi că echipa de negociatori nu este atât de receptivă”, a avertizat el, citat de sursa menţionată.

Vance a spus că Trump a dat echipei de negociatori, din care fac parte şi trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, „linii directoare clare” privind negocierile, fără a oferi detalii suplimentare. „Vom încerca să avem o negociere pozitivă. Preşedintele ne-a dat nişte linii directoare destul de clare şi vom vedea”, a spus Vance, citat de CNN.