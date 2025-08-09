CNN: Oficialii americani dezvăluie cererile lui Putin pentru pace în Ucraina către partenerii europeni

Oficialii americani au informat omologii europeni despre cererile Rusiei de a încheia războiul din Ucraina, conform CNN.

Moscova ar fi propus încetarea conflictului în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei.

Totuşi, preşedintele Volodimir Zelenski a reafirmat astăzi că Ucraina nu va ceda teritoriu în niciun acord de pace.

Se pare că Vladimir Putin i-a prezentat trimisului special Steve Witkoff, în timpul vizitei acestuia la Moscova, un plan ce presupune cedarea unor regiuni importante din estul Ucrainei, dar şi a Crimeei.