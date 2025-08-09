CNN: Oficialii americani dezvăluie cererile lui Putin pentru pace în Ucraina către partenerii europeni

Oficialii americani au informat omologii europeni despre cererile Rusiei de a încheia războiul din Ucraina, conform CNN.
Moscova ar fi propus încetarea conflictului în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei.
Totuşi, preşedintele Volodimir Zelenski a reafirmat astăzi că Ucraina nu va ceda teritoriu în niciun acord de pace.
Se pare că Vladimir Putin i-a prezentat trimisului special Steve Witkoff, în timpul vizitei acestuia la Moscova, un plan ce presupune cedarea unor regiuni importante din estul Ucrainei, dar şi a Crimeei.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 18:54)
Este o aiureala .Zelenski nu poate vreodata sa accepte asta si nici Trump daca vrea sa ramina „semizeu” nu o poate face .
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 18:59)
Este singura solutie. Zelenskjy nu are de ales, el e nelegitim, poporul il uraste, ucraina e praf, nu mai primeste arme decat cu țârâita, nu mai are soldati lupta cu bolnavi incurabili adusi cu forta din spitahle sihi cahâtziva mehercenari,
bohoschetaharuhu l e teherminahat