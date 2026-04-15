Colecţia personală a lui Mircea Lucescu poate fi vizitată gratuit la Muzeul Fotbalului

Muzeul Fotbalului, situat în Centrul Vechi, pe strada Gabroveni, îşi deschide porţile pentru o experienţă unică: vizitarea gratuită a colecţiei personale a lui Mircea Lucescu, a anunţat Echipa Naţională de Fotbal pe pagina de Facebook.

Vizitarea gratuită este programtă joi, între orele 11.00-19.00.

Potrivit sursei citate, este o ocazie rară de a vedea obiecte care au scris istorie pe marile stadioane ale lumii, piese pe care Mircea Lucescu le-a pus la dispoziţia muzeului anul trecut, cu ocazia împlinirii a 80 de ani.

În această expoziţie se pot vedea tricouride legendă - de la legendarul tricou al lui Pele şi cel al lui Messi, până la tricoul purtat de Mircea Lucescu la echipa naţională; trofee şi medalii: o vitrină a succesului care acoperă decenii de carieră internaţională, dar şi obiecte personale care spun povestea din spatele unuia dintre cei mai titraţi antrenori ai lumii.