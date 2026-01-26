Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Comerţul global sub presiune: BRICS testează propria arhitectură de securitate navală

George Marinescu
Ziarul BURSA #Politică / 26 ianuarie

Sursa foto: https://presoffministry.gov.mm/

Sursa foto: https://presoffministry.gov.mm/

Exerciţiul naval comun BRICS, „Will for Peace 2026”, desfăşurat între 9 şi 16 ianuarie în largul Africii de Sud, marchează un moment de ruptură în arhitectura securităţii maritime globale şi transmite un mesaj greu de ignorat către Occident - protecţia comerţului maritim nu mai este un monopol - se arată într-un articol publicat de site-ul Zerohedge.

Sursa citată susţine că desfăşurarea manevrelor exact lângă Simon's Town, unul dintre cele mai sensibile puncte strategice dintre Atlanticul de Sud şi Oceanul Indian, nu este o întâmplare, ci o demonstraţie calculată de forţă, prezenţă şi ambiţie geopolitică. Pentru prima dată, China, Rusia, Iran şi Africa de Sud au acţionat într-un cadru militar multilateral explicit BRICS, trecând de la cooperări punctuale la o formă incipientă de coordonare de securitate cu bătaie globală.

Dincolo de retorica oficială despre pace, schimburi militare şi combaterea terorismului, exerciţiul a pus pe masă un adevăr inconfortabil pentru Washington şi aliaţii săi: statele vizate de sancţiuni, presiuni şi blocaje economice îşi construiesc propriile mecanisme de apărare a rutelor comerciale vitale. Simulările de eliberare de ostatici, recuperare de nave, intervenţii armate şi contracarare a ameninţărilor maritime arată limpede că BRICS nu se pregăteşte doar pentru scenarii abstracte, ci pentru realităţi deja trăite pe mările lumii, unde navele Iranului, Rusiei sau Venezuelei au devenit ţinte recurente ale capturilor, sabotajelor şi confiscărilor mascate sub pretexte juridice sau de securitate.

În acest context, „Will for Peace 2026” apare ca un răspuns direct la o nouă formă de piraterie geopolitică, una sofisticată, în care sancţiunile occidentale se prelungesc pe mare prin sechestrări selective şi intimidare navală. Pentru statele BRICS şi partenerii lor, mesajul este clar: securitatea energetică şi comercială nu mai poate depinde exclusiv de coaliţii conduse de puteri care folosesc comerţul global ca armă politică. Construirea unei capacităţi autonome de intervenţie navală devine o chestiune de supravieţuire economică şi suveranitate.

Totuşi, potrivit sursei citate exerciţiul a scos la iveală şi fragilităţile profunde ale blocului. Decizia Africii de Sud de a retrograda, în ultimul moment, flota iraniană la statutul de simplu observator este o radiografie brutală a limitelor BRICS. Sub presiunea directă a Statelor Unite şi a riscului de a pierde accesul preferenţial la piaţa americană prin programul AGOA, autorităţile centrale de la Pretoria au ales pragmatismul economic în detrimentul solidarităţii strategice. Acest episod arată cât de rapid poate fi fisurată coeziunea blocului atunci când interesele naţionale se ciocnesc de realitatea dependenţelor comerciale faţă de Occident.

Apoi, absenţa Indiei, una dintre cele mai mari puteri maritime ale lumii şi membru fondator BRICS, de la acest exerciţiu naval este la fel de revelatoare, susţine sursa citată care mai arată că tensiunile cu China şi angajamentele Indiei în formate de securitate precum QUAD demonstrează că BRICS este departe de a fi o alianţă omogenă, capabilă să acţioneze unitar. La fel, noii membri precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, profund ancoraţi în arhitectura de securitate americană, privesc cu prudenţă orice iniţiativă care ar putea fi interpretată drept o provocare directă la adresa Washingtonului.

Cu toate acestea, impactul exerciţiului nu trebuie subestimat. Pentru China, „Will for Peace 2026” normalizează prezenţa navală în mările îndepărtate şi consolidează rolul său de lider alternativ al Sudului global. Pentru Rusia, este o demonstraţie de continuitate strategică în ciuda izolării occidentale generate de războiul din Ucraina. Pentru Iran, este o gură de oxigen geopolitic şi o formă de legitimizare militară într-un mediu ostil. Chiar şi cu doar patru membri implicaţi, exerciţiul stabileşte un precedent periculos pentru ordinea existentă: apariţia unui sistem paralel de garantare a securităţii rutelor comerciale.

În esenţă, „Will for Peace 2026” nu este naşterea unei alianţe navale anti-occidentale, ci primul test al unei lumi multipolare care prinde contur pe mare. Este un proiect-pilot, imperfect şi fragmentat, dar cu potenţial exploziv. Dacă va evolua, comerţul global ar putea intra într-o nouă eră, în care strâmtorile, rutele energetice şi oceanele nu mai sunt supravegheate de o singură putere dominantă, ci de mai mulţi actori capabili să-şi apere interesele. Iar pentru Occident, semnalul este limpede: epoca controlului exclusiv asupra securităţii maritime se apropie de un punct de inflexiune.

