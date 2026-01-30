Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
Comisia Europeană cere ţării noastre să respecte termenele de plată în asigurările de sănătate

O.S.
Internaţional / 30 ianuarie, 16:57

Comisia Europeană cere ţării noastre să respecte termenele de plată în asigurările de sănătate

Comisia Europeană a decis să trimită ţării noastre un aviz motivat suplimentar, deoarece nu s-a asigurat că farmaciile sunt plătite la timp pentru produsele medicale eliberate pacienţilor în cadrul programului naţional de asigurări de sănătate, conform Agerpres.

Întârzierile în efectuarea plăţilor au un impact negativ asupra întreprinderilor, reducând lichidităţile, împiedicând dezvoltarea şi slăbind rezilienţa acestora, conform Agerpres. Totodată, întârzierile limitează capacitatea unei companii de a implementa practici mai sustenabile şi de a adopta transformarea digitală, a relatat Agerpres. În contextul economic actual, întreprinderile, în special IMM-urile, depind de efectuarea regulată a plăţilor pentru a-şi menţine funcţionarea şi pentru a-şi achita angajaţii, potrivit sursei.

Articolul 4 din Directiva 2011/7/UE prevede că autorităţile publice trebuie să îşi achite facturile în termen de 30 de zile sau, în cazul celor care furnizează îngrijiri medicale, în termen de 60 de zile, conform Agerpres. În baza acestei directive, autorităţile publice sunt obligate să îşi plătească furnizorii la timp, oferind un exemplu pozitiv în reducerea practicilor de plată deficitare din sectorul privat, prezintă Agerpres.

Comisia Europeană a trimis ţării noastre un aviz motivat suplimentar din cauza întârzierilor repetate şi sistematice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în plata farmaciilor pentru produsele medicale distribuite prin programul naţional de asigurări de sănătate, conform Agerpres.

Potrivit autorităţilor române, pentru cel puţin trei dintre cele nouă categorii, plăţile către farmacii se efectuează, în medie, între 65 şi 73 de zile, depăşind astfel termenul legal de 60 de zile, după cum precizează sursa menţionată anterior.

Întrucât datele au fost furnizate abia în etapa de răspuns la avizul motivat, Comisia Europeană a considerat necesar să emită un aviz motivat suplimentar, conform Agerpres. Acest pas permite ca informaţiile să fie evaluate oficial pentru eventuale acţiuni viitoare, potrivit Agerpres. Măsura survine în urma cerinţelor de procedură aferente procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, notează Agerpres.

România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde preocupărilor Comisiei Europene; în caz contrar, Executivul comunitar poate decide sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa ţării noastre, după cum arată sursa menţionată.

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
Video
