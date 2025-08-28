Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor la bunurile industriale din SUA

Comisia Europeană a anunţat joi, 28 august, că propune eliminarea tarifelor la importurile de bunuri industriale din Statele Unite, ca parte a unui acord comercial menit să accelereze reducerea taxelor americane pentru automobilele europene, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Măsura reprezintă primul pas în aplicarea înţelegerii convenite pe 27 iulie între preşedintele american Donald Trump şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Conform acordului, Uniunea Europeană a acceptat un tarif general de 15% pentru a evita un război comercial major.

În baza acestei înţelegeri, Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate automobilelor produse în UE de la 27,5% la 15%, începând retroactiv cu 1 august - prima zi a lunii în care Bruxelles-ul înaintează propunerea legislativă.