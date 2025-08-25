Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Compania imobiliară Meta Estate Trust raportează un profit de 4,65 milioane lei în primul semestru

T.B.
Comunicate de presă / 25 august, 09:52

Compania imobiliară Meta Estate Trust raportează un profit de 4,65 milioane lei în primul semestru

Meta Estate Trust, companie de tip holding în sectorul imobiliar, a înregistrat, în primul semestru al anului, venituri totale de 13,78 milioane lei şi un profit net de 4,65 milioane lei, a anunţat, luni, compania într-un comunicat de presă.

La 30 iunie 2025, valoarea portofoliului de investiţii al Meta Estate Trust a urcat la 114,8 milioane lei, cu 6% peste nivelul de la începutul anului, dintr-un total active de 127,4 milioane lei (+5%). Dezvoltarea accelerată a liniei de venituri recurente, care şi-a dublat valoarea în ultimele 12 luni, a arătat capacitatea companiei de a construi un mix solid între randamente rapide şi stabilitate pe termen lung.

"Am fost consecvenţi în realizarea obiectivelor de profitabilitate şi a operaţiunilor de capital asumate, iar împreună cu o comunicare continuă şi transparentă am reuşit să aducem valoarea acţiunii MET mai aproape de o evaluare justă. Investiţiile realizate în linia de venituri recurente dovedesc abilitatea companiei de a răspunde rapid la schimbările pieţei şi oferă perspective solide pentru dezvoltarea viitoare a companiei şi intrarea într-o nouă etapă de creştere pentru Meta Estate Trust", a declarat Alex Bonea, CEO Meta Estate Trust, citat în comunicat.

Meta Estate Trust a valorificat stocul de imobile achiziţionate anterior şi a investit peste 4 milioane euro în noi proiecte rezidenţiale din Bucureşti (45 apartamente şi 19 locuri de parcare). Totodată, a restructurat investiţii din Bucureşti şi Braşov, pregătind noi exituri pentru S2.

În privinţa parteneriatelor, compania a realizat un exit semnificativ din proiectul Novarion Living Experience din Sibiu, cu rambursări de circa 3 milioane euro, şi a acordat un nou împrumut de 200.000 euro către Redport.

De asemenea, au fost finalizate două investiţii majore - un parc comercial în Ciolpani şi patru vile într-un proiect hotelier Radisson. În plus, proiectul clinicii medicale din Piaţa Victoriei a primit autorizaţia de construire, urmând semnarea contractului de închiriere.

Un punct central în primul semestru a fost restructurarea capitalului. META a răscumpărat peste 86% din acţiunile preferenţiale şi a majorat capitalul social prin emiterea a 28 milioane de acţiuni ordinare noi. Pentru a doua parte a anului, compania are în plan anularea acţiunilor preferenţiale răscumpărate şi reducerea valorii nominale, un pas necesar pentru pregătirea listării pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti la începutul lui 2026.

Meta Estate Trust rămâne puternic orientată spre sectorul rezidenţial, în special în Bucureşti, unde cererea ridicată, oferta redusă şi fondul locativ învechit creează premise pentru noi dezvoltări. Durata medie între precontractare şi finalizare este de 12-24 luni, iar timpul mediu de revânzare a unităţilor achiziţionate nu depăşeşte patru luni, ceea ce susţine un rulaj dinamic.

Pentru a doua jumătate a anului, compania are în analiză noi investiţii în rezidenţial, retail şi medical, consolidând echilibrul între parteneriate cu randament superior şi active cu venituri recurente stabile. Estimările pentru întreg anul 2025 rămân în linie cu profitabilitatea bugetată, în ciuda volatilităţii mediului economic şi imobiliar.

