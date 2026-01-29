Compania lui Musk a oprit producţia pentru Tesla Model S şi X

Tesla a anunţat oprirea producţiei pentru modelele Model S şi Model X, într-un context mai larg de reorganizare a activităţii companiei, care îşi mută accentul către dezvoltarea roboţilor umanoizi şi a soluţiilor bazate pe inteligenţă artificială, potrivit Techrider.

Decizia vine după un an dificil din punct de vedere financiar, a relatat sursa citată. Producătorul american de vehicule electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025, marcând prima contracţie anuală din istoria companiei - în ultimul trimestru al anului, profitul s-a redus cu 61%, a informat sursa amintită.

Fabrica din California unde erau asamblate până acum modelele S şi X urmează să fie reconvertită pentru producţia robotului umanoid Optimus, unul dintre proiectele-cheie ale Tesla în zona de robotică avansată, a informat Techrider.

Schimbarea de strategie are loc într-un moment în care Tesla a pierdut poziţia de lider global pe piaţa vehiculelor electrice, fiind depăşită de compania chineză BYD la începutul anului 2025, potrivit sursei amintite. În paralel, Tesla a anunţat o investiţie de 2 miliarde de dolari în xAI, compania de inteligenţă artificială fondată de Elon Musk, conform sursei citate.

Analiştii consideră că renunţarea la modelele S şi X este o decizie previzibilă: „Aceste modele au devenit de ceva timp produse cu volum redus pentru Tesla”, a explicat Jessica Caldwell, director de analiză la Edmunds, care susţine că focalizarea pe modele cu vânzări mari, precum Model 3 şi Model Y, este mai coerentă din punct de vedere comercial, a relatat Techrider.

Orientarea către robotaxiuri, inteligenţă artificială şi roboţi umanoizi reflectă atât maturizarea portofoliului actual de vehicule electrice, cât şi încercarea Tesla de a-şi redefini motorul de creştere pe termen lung, a subliniat sursa citată.