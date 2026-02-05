Companiile româneşti prioritizează IT şi automatizarea, nu AI

Inteligenţa artificială nu este încă o prioritate în bugetele companiilor româneşti, arată o cercetare realizată de Revolut Business, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2026, companiile preferă să investească banii în modernizarea infrastructurii IT şi automatizarea sistemelor uzate moral, în loc să accelereze adoptarea IA, subliniază sursa citată.

Directorii de companii preferă să investească mai mult în modernizarea infrastructurii IT şi în migrarea în cloud (19%), în marketing pentru a creşte cota de piaţă (16%) şi în noi angajaţi pentru a extinde echipa (12%), subliniază sursa citată. Dezvoltarea capacităţilor de inteligenţă artificială ocupă, conform comunicatului de presă, locul 6 în topul preferinţelor legate de creşterea bugetului, înregistrând o pondere de 11%, conform comunicatului. Astfel, companiile româneşti par să dorească să repare mai întâi trecutul şi abia după aceea privesc spre viitor şi se alătură curentului îmbrăţişează inteligenţa artificială, precizează sursa menţionată.

Doar 15% dintre directorii chestionaţi consideră infrastructura IT drept cel mai mare obstacol în calea adoptării inteligenţei artificiale, potrivit comunicatului de presă. Studiul arată că adevăratele piedici sunt de natură umană: asumarea de către conducere a unei strategii clare de integrare în afacere a IA (31%) şi programele de gestionare a schimbării în rândul angajaţilor (21%), conform sursei citate. Comunicatul evidenţiază că un sfert dintre companiile incluse în studiu se luptă cu acceptarea internă, în timp ce una din cinci companii de dimensiuni medii consideră că nu are experţii tehnici necesari.

Munca manuală şi birocraţia sunt obstacole majore, potrivit comunicatului. Când au fost întrebaţi care proces este cel mai învechit şi trebuie înlocuit imediat, un sfert dintre respondenţi (24%) au indicat introducerea manuală a datelor şi raportarea, adaugă sursa precizată. Procesele lungi de integrare în resurse umane (22%) reprezintă, de asemenea, potrivit comunicatului de presă, un obstacol important, în special pentru companiile mici (32%).

Deşi tendinţa generală indică o orientare spre consolidare, cercetarea arată o discrepanţă între membrii comitetelor directoare, subliniază comunicatul de presă. Directorii generali preferă să investească bani în certitudine, se arată în comunicat, iar pentru ei, „păstrarea talentelor” este o prioritate mult mai mare (15%) decât pentru directorul financiar (5%). Comunicatul de presă subliniază că directorii financiari sunt mai deschişi spre investiţiile în inovaţie decât directorii generali (23% vs 13%).

Manager Vânzări Revolut Business în România, Iulian Boia, susţine: „Companiile româneşti sunt cu adevărat pragmatice: nu construieşti zgârie-nori pe o fundaţie slabă. Dar modernizarea nu trebuie să însemne să pierzi ani buni cu proiecte IT. Multe dintre frustrările faţă de «modurile de lucru depăşite» sunt evidenţiate în cercetare. Administraţia consumatoare de timp şi aprobările inutil de complexe pot fi rezolvate imediat cu generaţia actuală de instrumente financiare inteligente. Alegând soluţii care automatizează această «muncă manuală», reduci decalajul dintre dorinţele CEO-ului şi ale directorului financiar. Cu instrumentele Revolut Business, eficienţa operaţională devine o realitate, asigurând trecerea de la administrarea manuală şi greoaie la plăţi instant, automatizate şi conforme cu regulile financiare”, conform comunicatului de presă.