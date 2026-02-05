Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Companiile româneşti prioritizează IT şi automatizarea, nu AI

U.B.
Companii / 5 februarie, 15:01

Companiile româneşti prioritizează IT şi automatizarea, nu AI

Inteligenţa artificială nu este încă o prioritate în bugetele companiilor româneşti, arată o cercetare realizată de Revolut Business, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2026, companiile preferă să investească banii în modernizarea infrastructurii IT şi automatizarea sistemelor uzate moral, în loc să accelereze adoptarea IA, subliniază sursa citată.

Directorii de companii preferă să investească mai mult în modernizarea infrastructurii IT şi în migrarea în cloud (19%), în marketing pentru a creşte cota de piaţă (16%) şi în noi angajaţi pentru a extinde echipa (12%), subliniază sursa citată. Dezvoltarea capacităţilor de inteligenţă artificială ocupă, conform comunicatului de presă, locul 6 în topul preferinţelor legate de creşterea bugetului, înregistrând o pondere de 11%, conform comunicatului. Astfel, companiile româneşti par să dorească să repare mai întâi trecutul şi abia după aceea privesc spre viitor şi se alătură curentului îmbrăţişează inteligenţa artificială, precizează sursa menţionată.

Doar 15% dintre directorii chestionaţi consideră infrastructura IT drept cel mai mare obstacol în calea adoptării inteligenţei artificiale, potrivit comunicatului de presă. Studiul arată că adevăratele piedici sunt de natură umană: asumarea de către conducere a unei strategii clare de integrare în afacere a IA (31%) şi programele de gestionare a schimbării în rândul angajaţilor (21%), conform sursei citate. Comunicatul evidenţiază că un sfert dintre companiile incluse în studiu se luptă cu acceptarea internă, în timp ce una din cinci companii de dimensiuni medii consideră că nu are experţii tehnici necesari.

Munca manuală şi birocraţia sunt obstacole majore, potrivit comunicatului. Când au fost întrebaţi care proces este cel mai învechit şi trebuie înlocuit imediat, un sfert dintre respondenţi (24%) au indicat introducerea manuală a datelor şi raportarea, adaugă sursa precizată. Procesele lungi de integrare în resurse umane (22%) reprezintă, de asemenea, potrivit comunicatului de presă, un obstacol important, în special pentru companiile mici (32%).

Deşi tendinţa generală indică o orientare spre consolidare, cercetarea arată o discrepanţă între membrii comitetelor directoare, subliniază comunicatul de presă. Directorii generali preferă să investească bani în certitudine, se arată în comunicat, iar pentru ei, „păstrarea talentelor” este o prioritate mult mai mare (15%) decât pentru directorul financiar (5%). Comunicatul de presă subliniază că directorii financiari sunt mai deschişi spre investiţiile în inovaţie decât directorii generali (23% vs 13%).

Manager Vânzări Revolut Business în România, Iulian Boia, susţine: „Companiile româneşti sunt cu adevărat pragmatice: nu construieşti zgârie-nori pe o fundaţie slabă. Dar modernizarea nu trebuie să însemne să pierzi ani buni cu proiecte IT. Multe dintre frustrările faţă de «modurile de lucru depăşite» sunt evidenţiate în cercetare. Administraţia consumatoare de timp şi aprobările inutil de complexe pot fi rezolvate imediat cu generaţia actuală de instrumente financiare inteligente. Alegând soluţii care automatizează această «muncă manuală», reduci decalajul dintre dorinţele CEO-ului şi ale directorului financiar. Cu instrumentele Revolut Business, eficienţa operaţională devine o realitate, asigurând trecerea de la administrarea manuală şi greoaie la plăţi instant, automatizate şi conforme cu regulile financiare”, conform comunicatului de presă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb