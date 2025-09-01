Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Meditrina Pharmaceuticals de către Fidia Farmaceutici

Consiliul Concurenţei anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a autorizat tranzacţia prin care Fidia Farmaceutici S.p.A. intenţionează să preia Meditrina Pharmaceuticals S.R.L.

Potrivit sursei citate:

„Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia, producător în domeniul farmaceutic, comercializează, în România, medicamente, suplimente alimentare şi dispozitive medicale exclusiv prin Fidia Farmaceutici S.p.A. şi Fidia Pharma Romania SRL.

Meditrina Pharmaceuticals S.R.L., parte a grupului farmaceutic Synapsis-Meditrina, este unicul distribuitor în România al produselor din portofoliu, şi anume medicamente de uz uman, dispozitive medicale, suplimente alimentare şi dermato-cosmetice.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidential”.