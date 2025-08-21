Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Travertec S.R.L. de către Voestalpine Railway Systems S.A.

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care voestalpine Railway Systems S.A. intenţionează să preia Travertec S.R.L., potrivit unui comunicat emis redacţiei.

voestalpine Railway Systems S.A., România, este parte a grupului voestalpine, specializat în tehnologia şi prelucrarea oţelului. Compania activează în producţia de aparate de cale, respectiv macazuri, încrucişări, dispozitive de blocare, elemente de prindere şi şuruburi pentru traverse.

Travertec produce traverse din beton armat pretensionat, produse care se încadrează în categoria elementelor prefabricate din beton pentru infrastructura de transport rutier şi feroviar.

Potrivit sursei, în urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.