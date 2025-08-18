Consiliul Concurenţei analizează preluarea a trei companii de către Vinci Energies S.R.L.

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Vinci Energies S.R.L. intenţionează să preia Energobit S.A., ELM Electromontaj Cluj S.A. şi Energobit Control Systems S.R.L, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Vinci Energies S.R.L. face parte din Grupul Vinci, activ în mai multe domenii, precum: concesiuni şi infrastructură (în special autostrăzi şi aeroporturi), construcţii, lucrări publice şi inginerie civilă, servicii energetice şi tehnologia informaţiei.

Energobit S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul energetic, oferind servicii, de la execuţie, modernizare şi mentenanţă a instalaţiilor electrice, până la producţia de posturi de transformare prefabricate de medie şi joasă tensiune, precum şi soluţii pentru sisteme de monitorizare a consumului de energie.

ELM Electromontaj Cluj S.A. este specializată în execuţia şi modernizarea staţiilor şi a reţelelor electrice de înaltă tensiune.

Energobit Control Systems S.R.L. oferă servicii de proiectare generală pentru investiţii în domeniul energetic, furnizând soluţii pentru proiectarea staţiilor electrice, a posturilor de transformare şi a liniilor electrice.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.