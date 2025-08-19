Consiliul Concurenţei este de acord ca Annabella să cumpere magazinele cesionate de Mega Image

Consiliul Concurenţei anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că şi-a exprimat acordul de principiu ca retailerul Annabella SRL să cumpere cele 87 magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze pentru a putea finaliza preluarea Profi Rom Food S.R.L.

Potrivit sursei citate:

„Reamintim că autoritatea de concurenţă a autorizat tranzacţia prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) a preluat Profi Rom Food S.R.L. cu condiţii referitoare atât la relaţia cu furnizorii, cât şi la funcţionarea pieţei locale a comerţului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin magazine.

Astfel, Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localităţi în care activităţile celor două companii se suprapun şi ar putea conduce la reducerea posibilităţilor de alegere ale consumatorilor.

În acest context, Mega Image a prezentat autorităţii de concurenţă propunerea ca Annabella SRL să cumpăre cele 87 de magazine, incluzând toate activele şi personalul care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea şi competitivitatea respectivelor magazine, în special: spaţiul comercial, echipamentele, personalul, stocul, clientela şi vadul commercial”.

„Prin această achiziţie, Annabella va intra pe pieţe unde nu a fost prezentă până acum, precum Cluj, Bihor, Timiş, Bacău, Vrancea sau Constanţa, devenind un nou concurent pe piaţa de retail. Ca urmare, noi ne-am dat acordul de principiu, urmând ca aprobarea finală să se facă prin autorizarea tranzacţiei”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.