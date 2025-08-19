Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Consiliul Judeţean Cluj demarează un amplu program de investiţii la Aeroportul Internaţional Avram Iancu

I.S.
19 august, 14:24

Consiliul Judeţean Cluj demarează un amplu program de investiţii la Aeroportul Internaţional Avram Iancu

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, a susţinut marţi, 19 august a.c., o conferinţă de presă în care a anunţat implementarea noii strategii de dezvoltare, pe termen lung, a Aeroportului Internaţional Avram Iancu: „Cluj - 10 milioane de pasageri până în 2045”, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj: „Toate prognozele arată foarte clar că, peste 20 de ani, aeroportul va atinge pragul de 10 milioane de pasageri! Este o cifră importantă, care atrage cu ea şi o mare responsabilitate, pe care noi, în calitate de proprietar al acestui obiectiv, avem datoria să o gestionăm într-un mod cât mai profesionist. Tocmai din acest considerent, credem că a sosit momentul să ne gândim la viitor şi să avansăm într-o nouă etapă de dezvoltare, care presupune, în linii mari, implementarea unui program de investiţii coerent şi robust, cu o valoare estimată la peste 330 de milioane de euro.”

Concret, pentru a putea atinge, în mod organic, pragul de 10 milioane de pasageri care vor tranzita Aeroportul clujean în anul 2045, Consiliul Judeţean Cluj şi-a asumat implementarea, până în anul 2031, a 12 proiecte de creştere şi dezvoltare a acestui obiectiv de infrastructură:

Amenajarea Someşului Mic

Construirea unui Parc Fotovoltaic

Extinderea Terminalului Pasageri-Sosiri

Construirea unei platforme de staţionare a aeronavelor

Amenajarea suprafeţei pistei

Extinderea pistei de decolare-aterizare la 3.400 de metri

Construirea unui Terminal nou de pasageri

Construirea unui Terminal Cargo

Amenajarea unui Hangar de mentenanţă pentru aeronave

Construirea unei Platforme de staţionare aeronave suplimentare

Înlocuirea utilajelor şi echipamentelor neperformante

Amenajarea unei parcări de tip „long term”

„Vreau să mulţumesc Consiliului Judeţean pentru întregul sprijin oferit în creşterea şi dezvoltarea acestui obiectiv de infrastructură. Analizele noastre, care arată o triplare a numărului de pasageri în următorii 10 ani, sunt totuşi prudente, având în vedere creşterea constantă a numărului de linii şi destinaţii oferite de aeroport în ţară şi străinătate. Prin intermediul acestui set de proiecte ne dorim să schimbăm faţa aeroportului şi să transformăm Clujul într-un nod de transport aerian de prim rang în această zonă a Europei”, a menţionat directorul Aeroportului, domnul David Ciceo, prezent la această conferinţă de presă.

Potrivit sursei, valoarea totală estimată a acestor investiţii este de 333,69 milioane de euro, din care 298,39 de milioane de euro reprezintă fonduri proprii, restul fiind acoperit de fondurile atrase şi nerambursabile, inclusiv din surse alternative precum atragerea de capital privat din piaţă (bursă). La aceste investiţii se adaugă şi valoarea amenajării râului Someşul Mic, de circa 35 de milioane de euro, un proiect demarat de Administraţia Bazinală Someş-Tisa şi care înregistrează un stadiu fizic de implementare de peste 50%.

De asemenea, tot în contextul proiectului de dezvoltare a Aeroportului clujean, un alt subiect abordat a fost cel privind necesitatea reorganizării juridice a obiectivului de infrastructură. Concret, domnul Alin Tişe a anunţat iniţierea demersurilor pentru transformarea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj din regie autonomă în societate pe acţiuni, statut care prevede şi o serie de dispoziţii tranzitorii importante, precum menţinerea tuturor locurilor de muncă actuale şi păstrarea proprietăţii judeţului Cluj în structura acţionariatului. Acest proiect urmează să fie prezentat şi dezbătut de toate partidele politice reprezentate în Consiliul Judeţean.

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
