Constanţa găzduieşte Romania Cup Final Regatta 2025

Intre 22-24 august, Constanta va gazdui "Romania Cup Final Regatta 2025”, unul dintre cele mai importante evenimente nautice ale sezonului, aducand impreuna peste 50 de ambarcatiuni mari, cu echipaje intre 6 si 10 sportivi romani, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

In prima zi, concurentii vor parcurge aproximativ 30 de mile marine, testandu-si abilitatile de anduranta si strategie, iar in zilele urmatoare vor avea loc curse mai scurte, dar la fel de intense.

"Romania Cup Final Regatta 2025” este a sasea etapa din cadrul Cupei Romaniei Offshore 2025, organizata de Federatia Romana de Yachting.

Potrivit sursei, competitiile vor debuta la ora 11:00 in rada Portului Mangalia. Publicul va putea admira ambarcatiunile si va putea interactiona cu echipajele din competitie la finalul probelor.

„Romania Cup Final Regatta este o confirmare ca yachtingul romanesc creste de la an la an si este o ocazie excelenta de a demonstra ca sportivii nostri sunt competitivi si bine pregatiti, podiumul urmand a fi decis in aceasta etapa finala a cupei. Este un eveniment care inspira si aduna comunitatea pasionatilor de navigatie intr-un cadru spectaculos”, a declarat Radu Niculaita, presedintele Federatiei Romane de Yachting.

"Romania Cup Final Regatta 2025” nu este doar o competitie, ci o celebrare a pasiunii pentru mare, a spiritului de echipa si a performantei sportive. Mangalia devine, timp de trei zile, centrul regional al yachtingului, unde adrenalina si frumusetea litoralului se intalnesc intr-un spectacol de neuitat.

Evenimentul este sustinut de Marina Limanu Romania - strategic partner.