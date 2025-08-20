Controverse cu privire la tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României

Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, care a avut loc marţi, la Casa Fotbalului, şi a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, şi reprezentantul departamentului competiţii FRF, Mihai Andrieş, a dus la controverse în mediul online, speculându-se faptul că duelul Corvinul - Farul ar fi fost măsluit.

„Interesant cum a extras omul din dreapta pe Corvinul...”, „Corvinul juca în primul meci orice s-ar fi întâmplat”, „Cam pe faţă s-a extras intenţionat Corvinul din urna mare” şi „Ce manevre s-au făcut la această extragere...”, sunt unele dintre comentariile din live-ul de pe transmisiunea federaţiei, potrivit GSP.

Primasport.ro explică şi problemele de la tragerea la sorţi. Evenimentul a început cu un moment stânjenitor. De obicei, bilele sunt amestecate înainte să fie extrase din urnă, dar acest lucru nu a fost posibil la începutul tragerii la sorţi. Practic, în Urna A au fost 24 din cele 32 de echipe, iar cei de la FRF nu au luat în calcul faptul că bilele nu ar putea încăpea în urnă. Astfel, deşi oficialul FRF a încercat să amestece bilele, acest lucru nu a fost posibil la primele extrageri din urnă.

De asemenea, un moment ciudat a avut loc şi când a fost extrasă bila celor de la Corvinul Hunedoara. Mai întâi a fost extrasă bila celor de la Farul, urmând ca a doua bilă extrasă să stârnească o nouă controversă în mediul online. În momentul în care a fost extrasă bila hunedorenilor, Gabriel Bodescu ţinea mâna pe bila respectivă fără să îi dea drumul, iar internauţii au acuzat că duelul dintre Farul şi Corvinul a fost măsluit.

FRF a reacţionat, precizând că respinge categoric "orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii”.

"Federaţia Română de Fotbal doreşte să clarifice situaţia generată în social media şi în mass media în urma tragerii la sorţi a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfăşurată marţi, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.

Tragerea la sorţi a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, şi domnul Mihai Andrieş, reprezentant al departamentului competiţii. Urnele folosite au fost împărţite conform regulamentului competiţional: Urna A conţinând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B - celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.

FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuşi, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea şi extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în faţa reprezentanţilor unora dintre cluburile participante în această fază şi în direct la FRF TV, garantând transparenţa şi imparţialitatea.

Federaţia Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara - Farul Constanţa, şi rămâne dedicată principiilor integrităţii, transparenţei şi echităţii în organizarea competiţiilor naţionale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”, a explicat FRF într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

La rândul său, directorul adjunct al divizionarei secunde Corvinul Hunedoara, Anton Heleşteanu, a declarat că după părerea sa extragerea a fost corectă.

”M-am documentat şi am văzut despre ce e vorba. Nu mi se pare. În primul rând, nu avem noi căderea să comentăm o tragere la sorţi, să ne dăm cu părerea cum e organizată tragerea la sorţi. Nu am niciun motiv, până la momentul de faţă, ca şi club angajat în Liga II, să pun la îndoială corectitudinea. Aşa a fost organizată tragerea.

O tragere foarte grea. Farul e o echipă galonată a fotbalului românesc, care are în spate o academie, dacă nu cea mai bună, măcar între primele trei academii din România. E o echipă care îşi propune an de an obiective îndrăzneţe, dar în acelaşi timp avem şi noi în spatele nostru, nu mai departe de acum doi ani de zile câştigarea Cupei României, participarea în cupele europene. Am căpătat o oarecare greutate în Cupa României. Avem destule argumente ca să putem crede cu tărie că ne putem califica în turul următor

Din ce ştiu eu, e o decizie care va fi luată de FRF, ca urmare a solicitării deţinătorilor drepturilor tv. Ţinând cont că există destule echipe care au stadioane dotate cu nocturnă şi meciuri cel puţin la fel de atractive ca al nostru, Steaua - UTA, Poli Iaşi - Petrolul şi Voluntari cu Csikszereda, suntem convinşi că meciul se va disputa la Hunedoara, chiar dacă nu avem instalaţie de nocturnă”, a declarat Anton Heleşteanu, potrivit iamsport.ro.