Copenhaga devine mai optimistă după negocierile de la Washington privind Groenlanda

O.S.
Internaţional / 29 ianuarie, 21:26

Copenhaga devine mai optimistă după negocierile de la Washington privind Groenlanda

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, s-a declarat joi „puţin mai optimist” după începerea negocierilor tehnice cu Statele Unite privind viitorul Groenlandei, teritoriu pe care regele Frederik al X-lea urmează să îl viziteze în februarie, conform News.ro.

"Ieri, la Washington, am avut prima reuniune la nivel de înalţi funcţionari privind situaţia Groenlandei”, le-a declarat şeful diplomaţiei daneze jurnaliştilor, înainte de începutul reuniunii miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene de la Bruxelles, potrivit News.ro.

"Problemele nu s-au rezolvat, însă discuţiile au decurs bine, într-o atmosferă şi pe un ton foarte constructiv”, a declarat Lars Lokke Rasmussen. „Sunt puţin mai optimist astăzi decât eram acum o săptămână”, a adăugat el, subliniază News.ro.

Negocierile dintre Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite vin după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la planul de a anexa forţat acest teritoriu arctic, aflat sub suveranitate daneză, membru al UE şi NATO. Ameninţările lui Trump privind Groenlanda au generat una dintre cele mai grave crize din istoria NATO de la înfiinţarea sa, în 1949, a relatat News.ro.

Liderul american a anunţat că săptămâna trecută, în marja Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveţia, a încheiat un acord-cadru privind Groenlanda cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Până acum au fost făcute publice foarte puţine detalii despre conţinutul acordului. Danemarca şi Groenlanda au refuzat orice transfer de suveranitate, subliniind că acest teritoriu arctic nu este de vânzare, potrivit News.ro.

"Am afirmat de mai multe ori că împărtăşim îngrijorările Statelor Unite privind securitatea în Arctica şi dorim să rezolvăm această problemă printr-o cooperare strânsă”, a declarat Rasmussen, conform News.ro.

Emisarul special american pentru Groenlanda, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a declarat că detaliile acordului-cadru „sunt în curs de elaborare, dar se bazează pe acordurile de apărare dintre Statele Unite şi Danemarca din 1941 şi 1951. Acesta va consolida securitatea Statelor Unite, NATO şi Groenlandei şi va reafirma obligaţiile transatlantice de apărare pe termen lung”, a subliniat News.ro

Acordul „va extinde libertatea operaţională a Statelor Unite, va sprijini construirea de noi baze şi infrastructuri, va facilita desfăşurarea sistemelor avansate de apărare antirachetă, precum proiectul Domul de Aur (Golden Dome), şi va diminua influenţa ostilă a Chinei şi Rusiei”, conform News.ro.

Secretarul de Stat american Marco Rubio s-a arătat miercuri încrezător că se va găsi o soluţie satisfăcătoare pentru toate părţile implicate în problema Groenlandei. Preşedintele Donald Trump susţine constant că controlul asupra Groenlandei este esenţial pentru securitatea Statelor Unite şi îl acuză pe Danemarca - şi, mai larg, Europa - că nu protejează suficient acest teritoriu strategic împotriva influenţei rivalilor, Rusia şi China, a arătat News.ro.

