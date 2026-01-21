Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Manfred Weber, preşedintele PPE: Acordul cu Mercosur este o înţelegere anti-Trump

G.M.
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 21 ianuarie

Manfred Weber, preşedintele PPE: Acordul cu Mercosur este o înţelegere anti-Trump

English Version

Acordul UE-Mercosur este un agreement anti-Trump, a declarat Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European, într-un briefing de presă susţinut în această dimineaţă la Strasbourg, în sediul Parlamentului European.

Manfred Weber a precizat: "Comerţul nu mai este doar o afacere, ci un instrument geopolitic fundamental, iar Europa trebuie să fie pregătită pentru o abordare bazată pe reguli. De aceea, suntem de acord cu declaraţiile Ursulei von der Leyen, după semnarea acordului în Paraguay: alegem parteneriatul în locul polarizării. Pentru noi, este vorba despre competitivitate şi autonomie strategică, în special în privinţa materiilor prime. De aceea, susţinem acordul Mercosur, pe care l-aş numi chiar «acordul anti-Trump», deoarece demonstrează că o abordare bazată pe reguli este încă posibilă. PPE este partidul liberului schimb, dar şi al fermierilor; de aceea, măsurile de protecţie şi intervenţia pe piaţă în cazul unor preţuri nefavorabile sunt esenţiale pentru noi”.

Preşedintele PPE a precizat că Mercosur reprezintă o oportunitate uriaşă, cu condiţia ca instituţiile europene să garanteze fermierilor că le vor proteja interesele. Manfred Weber a amintit că Parlamentul European a obţinut 397 miliarde euro pentru Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028-2034 şi a stabilit controale sanitare şi la frontierele externe. "Pentru prima dată, avem clauze de salvgardare obligatorii din punct de vedere juridic pentru piaţă. Voi discuta astăzi şi cu asociaţiile fermierilor pentru a consolida încrederea că aceste promisiuni vor fi respectate”, a concluzionat domnul Weber.

Ziarul BURSA

21 ianuarie
Ediţia din 21.01.2026

Consultă arhiva ziarului
