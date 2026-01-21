CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Fermierii europeni protestează: agricultura UE - sacrificată de acordul încheiat cu Mercosur

English Version

Niciun protest nu seamănă cu altul sau Strasbourg nu este Bruxelles. Cel puţin asta se poate spune după ce, ieri, peste 5000 de fermieri din Franţa, Spania, Italia, Polonia, Ungaria, Germania, Bulgaria, Belgia şi România au participat la protestul din faţa sediului de la Strasbourg al Parlamentului European pentru a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordul comercial încheiat de Uniunea Europeană cu Mercosur. Fermierii au afirmat că acordul respectiv va duce în faliment agricultura europeană, deoarece Comisia Europeană şi statele membre nu au instrumentele necesare să monitorizeze produsele din zona Mercosur care vor intra în Uniunea Europeană, produse care nu respectă cerinţele privind fertilizanţii utilizaţi şi nici alte constrângeri pe care le au producătorii de pe bătrânul continent.

Participanţii la protestul început ieri şi care se va desfăşura şi astăzi - menţionăm că Parlamentul European este aşteptat azi să decidă dacă vor trimite acordul cu Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a verifica dacă el respectă tratatele UE în vigoare - au solicitat demisia Ursulei von der Leyen, deoarece preşedinta Comisiei Europene a semnat, sâmbăta trecută, în Paraguay, acordul respectiv. Liderii fermierilor au susţinut că implementarea acordului în forma actuală va duce la falimentarea agricultorilor europeni, la insecuritate alimentară şi la depopularea satelor. Pentru a-şi face simţită prezenţa, pe lângă megafoanele şi boxele utilizate în faţa Parlamentului European, protestatarii au aprins mai multe fumigene şi au aruncat permanent cu petarde, fiind însoţiţi şi în jur de 750 de tractoare, care au defilat pe bulevardul Dresda, blocând circulaţia în toată zona din jurul instituţiei de la Strasbourg.

Cu toate acestea, la Strasbourg nu au fost înregistrate incidentele grave din toamna anului trecut de la Bruxelles, când peste forţele de ordine au fost aruncate tone de bălegar, când sediul Parlamentului European a fost atacat cu ouă şi "spălat” cu tone de lapte, sau când agricultorii au descărcat în faţa aceluiaşi sediu camioane cu cartofi. Protestul de la Strasbourg derulat ieri nu a consemnat incidente grave cu Poliţia, până la ora trimiterii acestui articol.

• Ionel Arion, preşedinte Pro Agro: "Măsurile de salvgardare nu pot fi implementate”

La protestul de ieri au participat şi aproximativ 200 de fermieri români, membri ai Federaţiei Naţionale Pro Agro şi ai LAPAR, care au afirmat că, de principiu, nu sunt împotriva acordului de liber-schimb UE-Mercosur. Cu toate acestea, ei consideră că în acest moment instituţiile europene şi naţionale nu beneficiază de mecanismele necesare monitorizării modului în care va fi implementat acest acord, fapt ce reprezintă un risc mare de intrare în piaţa unică europeană a unor produse neconforme şi mai ieftine decât cele ale agricultorilor din UE, ceea ce va duce la pierderi pentru fermierii de pe bătrânul continent.

Ionel Arion, preşedintele Pro Agro, ne-a declarat: "Nu ne împotrivim acordului cu Mercosur. Nu suntem împotriva tratatelor comerciale, ne dorim acest acord, dar ceea ce cu siguranţă nu ne dorim să se întâmple este ca fermele din România să nu fie puse în pericol; fermele din întreaga Uniune Europeană să nu fie puse în pericol. Pentru că noi asta am constatat: deşi ni se propun, ni se vând «măsuri de salvgardare», măsuri de a încerca să se împiedice concurenţa neloială, din păcate, acestea nu pot fi implementate. Noi am constatat şi am analizat în ultima perioadă foarte bine acest lucru. Nu există la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Comisiei Europene, mecanisme care să poată fi impuse în practică să blocheze dispariţia fermelor noastre. Cel mai probabil acordul îşi va duce la capăt toate căile pentru a fi ratificat. După ce va trece de Parlamentul European, poate până la sfârşitul anului parlamentele naţionale vor ratifica acest tratat comercial. Însă dacă ne gândim că vor putea fi implementate măsuri de salgardare, cel mai probabil fermele noastre la vremea respectivă nu vor mai exista. De aceea, încercăm să sensibilizăm Parlamentul şi Comisia Europeană să regândească toată această strategie de implementare pe partea de agricultură a tratatului. Nu ne dorim să fim împotriva lui. Repet, statul român a ales să tranzacţioneze agricultura neţinând cont de ceea ce înseamnă cererile fermierilor din România. Industria avicolă azi este pusă în pericol pentru că deja se fac presiuni asupra acesteia să reducă preţurile către retail. Cel mai probabil fermele de lapte vor urma, fermele de vaci de carne vor urma şi întreaga industrie alimentară va fi pe piciorul de a închide multe dintre facilităţi”.

Liderul Pro Agro ne-a transmis că foarte mulţi fermieri din ţara noastră şi-ar fi dorit să participe la acest protest, dar a fost greu să găsească mai multe avioane charter pentru deplasarea la Strasbourg, aşa că s-au limitat la închirierea unei singure aeronave.

• Diana Şoşoacă şi Peter Magyar, în goană după capital electoral, printre fermieri

Membru al Pro-Agro, fermierul Victor Chivu din Teleorman ne-a spus că a venit la Strasbourg pentru a forţa europarlamentarii să nu voteze acordul UE-Mercosur.

Victor Chivu ne-a spus: "În primul rând, ne nemulţumeşte faptul că noi creştem animale, dar nu în sistem de stabulaţie legată. Gândiţi-vă că în Argentina se vinde carnea la un preţ foarte jos, deoarece la ei costurile sunt minime. În timp ce la ei se obţin şi 1000-2000 de litri de lapte pe an, la noi, în agricultura de 35 de ani, media este undeva la 200-300 de litri, de lapte mai ales în zonele de munte. Gândiţi-vă ce costuri mici au ei faţă de ce costuri mari avem noi. În momentul când ei îşi vând carnea din Argentina şi noi nu o putem vinde pe a noastră, ar trebui să existe un grad de protecţie ridicat pentru fermierii noştri. Fiecare stat trebuie să ia o decizie. Dacă era după Bruxelles, nu mai mâncam nici mici, nici porci”.

Menţionăm că în momentul în care fermierii români au ajuns în faţa Parlamentului European, s-a dus să vorbească cu ei deputatul european Diana Ivanovici-Şoşoacă, care nu a ratat ocazia de a intra live pe pagina de Facebook a domniei sale pentru a transmite protestul, faptul că e singurul europarlamentar român aflat printre fermieri şi că discută cu aceştia despre problemele ridicate de acordul UE-Mercosur.

O altă prezenţă inedită în mijlocul protestatarilor, în momentul în care au ajuns în faţa Parlamentului European, a fost aceea a liderului opoziţiei politice din Ungaria, Peter Magyar, care a profitat de ocazie - în perspectiva alegerilor parlamentare care se apropie - pentru a arăta că fermierii din ţara vecină se confruntă cu probleme din cauza politicii dusă de guvernul condus de premierul Viktor Orban.

Protestul continuă şi astăzi, până la ora 16, ora locală, aşa cum este prevăzut în autorizaţia obţinută de organizatorii francezi ai evenimentului. De la protestul de astăzi vor lipsi delegaţiile de peste o mie de fermieri din Italia şi Belgia, dar şi cei 200 de fermieri români care au revenit aseară în ţară.

• Daniel Buda: Am propus monitorizarea implementării acordului de către Parlamentul European

Deputatul european Daniel Buda, vicepreşedinte al comisiei AGRI din Parlamentul European, a afirmat ieri că înţelege îngrijorările fermierilor, dar a precizat că acordul comercial UE-Mercosur conţine clauze de salvgardare care nu lasă loc niciunei interpretări.

Daniel Buda a declarat: "De aceea, resping cu fermitate diseminarea în spaţiul public a unor chestiuni alarmiste referitoare la scăderea preţurilor şi afectarea fermierilor. Am mai prevăzut un miliard euro pentru despăgubirea fermierilor afectaţi de importuri. În acelaşi timp nu vor putea fi importate produse care ar conţine pesticide, hormoni de creştere sau alte substanţe interzise în Uniunea Europeană. Apoi fermele care vor exporta din Mercosur în UE vor fi licenţiate de autorităţile europene. Nu va putea orice fermier din Mercosur să exporte în UE, ci doar cei care respectă indicatorii de trasabilitate. În ceea ce priveşte verificările în interiorul UE, importul de produse Mercosur va fi făcut doar de întreprinderile licenţiate pentru acest tip de importuri, care îşi asumă toate obligaţiile respective. Mai mult, am propus înfiinţarea unei comisii în Parlamentul European care să monitorizeze implementarea acordului şi ce produse agro-alimentare vin din zona Mercosur”.

Domnia sa a mai spus că partea agricolă în acordul comercial UE-Mercosur reprezintă doar 5% din totalul acordului şi, pentru a risipi suspiciunile privind importurile, a oferit un exemplu privind carnea de vită. Daniel Buda a spus că în acest moment UE importă anual 206.000 tone de carne de vită din Mercosur, iar cantitatea ce va fi importată cu tarif redus în urma acordului va fi de 99.000 tone în următorii cinci ani, adică 19.800 tone pe an.