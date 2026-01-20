Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Parlamentul European, sub presiune: fermierii europeni protestează împotriva acordului Mercosur

George Marinescu
Ziarul BURSA #Internaţional / 20 ianuarie

Sursa foto: agrointel.ro

Sursa foto: agrointel.ro

Peste 10.000 de agricultori europeni şi aproape 1.000 de tractoare sunt aşteptaţi să blocheze astăzi şi mâine accesul în sediul de la Strasbourg al Parlamentului European, într-o mobilizare de forţă fără precedent împotriva acordului de liber-schimb UE-Mercosur, un tratat perceput de fermieri drept o ameninţare directă la adresa agriculturii europene, a standardelor de producţie şi a securităţii alimentare.

Practic, astăzi şi mâine, Parlamentul European devine scena unei confruntări politice majore între Bruxelles şi fermierii care refuză să accepte sacrificarea producţiei locale pe altarul globalizării comerciale.

În faţa instituţiei europene se vor afla agricultori din Franţa, Italia, România, Germania şi alte state membre ale UE, al căror mesaj este clar: acordul Mercosur trebuie blocat. Protestul lor reprezintă una dintre ultimele încercări de a opri ratificarea unui tratat negociat timp de peste două decenii şi semnat oficial pe 17 ianuarie, în Paraguay, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în pofida opoziţiei ferme exprimate de Franţa şi a îngrijorărilor crescânde din sectorul agricol european.

Menţionăm că acordul comercial cu Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber-schimb din lume, reunind Uniunea Europeană şi Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, o piaţă de aproximativ 700 de milioane de consumatori şi 30% din PIB-ul mondial.

Pentru fermieri, aceste cifre nu înseamnă oportunitate, ci un dezechilibru fatal: importuri masive de produse agricole provenite din state cu standarde de mediu, sanitare şi sociale incomparabil mai permisive, care vor intra pe piaţa europeană la preţuri imposibil de concurat. Agricultorii europeni avertizează că nu pot supravieţui unei competiţii în care regulile nu sunt egale, iar costurile impuse de legislaţia UE sunt ignorate în afara ei.

Miza protestului de la Strasbourg este uriaşă. Eurodeputaţii urmează să se pronunţe miercuri asupra unei rezoluţii susţinute de aproximativ 150 de parlamentari, care solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pe motiv că acordul Mercosur ar fi incompatibil cu tratatele europene. Dacă această rezoluţie va fi adoptată, procesul de ratificare ar putea fi suspendat până la un verdict juridic, amânând intrarea în vigoare a acordului cel puţin până la primăvară. Pentru agricultori, fiecare zi câştigată contează, iar presiunea directă asupra eurodeputaţilor este considerată decisivă.

Surse din Parlamentul European susţin că rezoluţia respectivă ar urma să treacă de vot, pentru că se pare că principalele grupuri politice doresc să amâne votul privind ratificarea acordului comercial cu Mercosur, vot care iniţial era programat să aibă loc în cursul lunii mai. Chiar dacă votul respectiv va fi amânat, comisiile de specialitate din cadrul Parlamentului European vor analiza în perioada următoare acordul respectiv. Rămâne de văzut cum va acţiona Comisia Europeană, care are posibilitatea implementării acestui acord, chiar dacă el nu va fi ratificat de statele membre.

În ceea ce priveşte protestele de astăzi şi mâine, mobilizarea este masivă, dar anunţată drept paşnică. Fermierii spun că vor să fie vizibili, nu distructivi, şi au decis să îşi decaleze intrarea în Strasbourg pentru a limita impactul asupra navetiştilor. Cu toate acestea, autorităţile avertizează asupra unor perturbări serioase ale traficului, în special pe principalele axe de acces spre Strasbourg - A35, A4 şi N1083 - şi în zona Parlamentului European. Poliţia franceză a anunţat deja restricţii pentru transportul public, iar sectorul Wacken fiind recomandat a fi evitat până miercuri după-amiază, când tractoarele ar urma să se retragă din zona Parlamentului European. Protestul va începe în Place de Bordeaux din Strasbourg, unde fermierii din Franţa se vor întâlni cu colegii lor din celelalte state europene şi vor pleca în marş spre sediul Parlamentului European, unde îşi vor exprima nemulţumirea.

Dincolo de blocaje şi coloane de vehicule agricole, protestul scoate la suprafaţă o ruptură profundă între decidenţii europeni şi lumea rurală. Agricultorii denunţă ceea ce ei numesc o politică comercială ruptă de realitate, care cere fermierilor europeni să respecte norme de mediu tot mai stricte, în timp ce deschide porţile pieţei pentru produse obţinute prin defrişări, utilizarea pesticidelor interzise în UE şi practici de muncă discutabile. În acest context, Mercosur devine simbolul unei Europe care negociază acorduri globale fără a-şi proteja propriii producători.

La protest vor participa aproximativ 200 de fermieri din ţara noastră, care şi-au anunţat prezenţa astăzi la Strasbourg. Participarea fermierilor români alături de cei din Franţa, Italia sau Germania arată că nemulţumirea este una transnaţională. Fermierii est-europeni se tem că vor fi printre primii afectaţi, având costuri de producţie ridicate şi marje de profit deja fragile. Pentru ei, Mercosur nu este o dezbatere abstractă, ci o ameninţare concretă la adresa supravieţuirii exploataţiilor agricole.

Strasbourg devine astfel epicentrul unei confruntări care depăşeşte un simplu acord comercial. Este o bătălie pentru modelul agricol european, pentru suveranitatea alimentară şi pentru credibilitatea promisiunilor făcute de instituţiile UE. Dacă vocea agricultorilor va fi sau nu auzită rămâne de văzut, dar un lucru este cert: Mercosur nu mai este doar un tratat tehnic negociat în birouri, ci un subiect exploziv care scoate mii de oameni în stradă şi pune sub presiune directă Parlamentul European.

