CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Siegfried Mureşan: PPE nu va vota trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE

Majoritatea deputaţilor Partidului Popular European nu va vota, astăzi, propunerea de trimitere a acordului UE-Mercosur pentru obţinerea unui aviz din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, susţine Siegfried Mureşan, vicepreşedintele grupului politic din Parlamentul European.

Siegfried Mureşan a precizat: "Practic, dacă Parlamentul European ar vota trimiterea la Curtea de Justiţie a acestui acord, pentru ca judecătorii să verifice dacă acordul UE-Mercosur respectă dispoziţiile tratatelor UE, atunci Parlamentul European ar ridica semne de întrebare privind propria sa capacitate de a legifera şi de a decide privind o lege. Şi de aceea cred că ar fi o greşeală. Membrii Parlamentului European au obligaţia de a analiza, de a lucra pe propuneri legislative şi de a vota în cunoştinţă de cauză. Ei nu pot să abandoneze obligaţia lor de a legifera printr-o trimitere la Curtea de Justiţie. Ar fi o slăbire a Parlamentului, ar fi o slăbire a acestei instituţii. Mai ales acum când lumea întreagă se uită spre Uniunea Europeană. Alţi parteneri cu care negociem acorduri de liber schimb, India fiind unul dintre aceşti parteneri, au nevoie să vadă capacitatea Uniunii Europene de a acţiona. Parlamentul European ar face o greşeală dacă acum s-ar deroba de responsabilitatea ratificării acordului cu statele Mercosur şi l-ar trimite la CJUE. Am văzut în toate ocaziile că există o majoritate în Parlamentul European privind comerţul liber, dar acum constatăm că există o alianţă a unor forţe antieuropene, a unor forţe care nu cred în comerţul liber, a unor aşa-zişi suveranişti cu parlamentari de stânga împotriva comerţului internaţional. Deci, majoritatea existentă până acum este pusă sub presiune. Cred că rezultatul votului va fi unul destul de strâns, dar, repet, Parlamentul ar face o greşeală dacă ar vota trimiterea la CJUE. Poziţia oficială a grupului PPE este de a nu cere acest aviz. Noi susţinem acordul cu statele Mercosur ca urmare a clauzelor de protecţie pentru fermieri. Eu însumi ca vicepreşedinte al grupului PPE responsabil de buget şi politici agricole, am susţinut şi am lucrat la finalul anului trecut pentru aceste clauze de salvardare. Grupul PPE consideră acordul cu statele Mercosur unul bun în această formă. Poziţia este de susţinere. Există şi câteva puţine delegaţii sau membri individuali din cadrul grupului care vor vota pentru trimiterea la Curte, dar ei sunt o minoritate. Poziţia oficială a grupului este de a susţine acordul şi de a nu susţine trimiterea la Curte”.

Domnia sa a arătat că actuala poziţie a PPE nu intră în contradicţie cu faptul că, de-a lungul anilor, popularii europeni s-au impus ca apărătorii fermierilor. Europarlamentarul a afirmat: "Noi suntem un partid al comerţului liber, al dezvoltării economice şi al fermierilor, al solidarităţii şi al unităţii europene. De aceea suntem un partid care am susţinut şi susţinem în continuare politica de coeziune a Uniunii Europene, politica agricolă comună, dar şi politica comercială. (...) Nu vedem comerţul liber şi protecţia fermierilor ca aflându-se în antiteză. Cei care doresc să creeze o antiteză între comerţul liber şi agricultura europeană o fac fiindcă doresc în primul rând să divizeze, să slăbească Uniunea Europeană. O fac, fiindcă înţeleg că comerţul liber cu 250 de milioane de cetăţeni din patru state ar face Uniunea Europeană în cele din urmă mai puternică. De aceea acum avem comerţ liber cu sprijin garantat pentru fermieri şi ăsta este un lucru bun. Dacă ar fi comerţ liber fără niciun fel de sprijin pentru fermieri, atunci nu am putea susţine acest acord. De aceea am şi lucrat în cadrul grupului PPE pentru acest sprijin pentru fermieri şi pentru mecanismul de salvgardare”.

• Comisia Europeană propune un supliment de 45 miliarde euro pentru sprijinirea fermierilor europeni

Vicepreşedintele PPE a afirmat că, prin acordul cu Mercosur, vom putea exporta mult, inclusiv autoturisme şi subansamble, şi a adăugat: "România este al patrulea stat producător de autoturisme din Uniune. Acest acord păstrează locuri de muncă în România”.

Cu toate acestea, a recunoscut că există unele riscuri pentru agricultori, dar a menţionat că, tocmai din acest motiv, Comisia Europeană a propus un mecanism de salvgardare fără precedent.

Siegfried Mureşan a precizat: "Uniunea Europeană ar putea reacţiona imediat limitând comerţul dacă preţurile ar varia sau importurile ar depăşi anumite limite. În plus, s-a propus un sprijin adiţional pentru fermieri de 45 miliarde euro, care se adaugă celor 48 miliarde euro pentru dezvoltare rurală (Pilonul II), obţinuţi de Parlamentul European prin negocierile pe care eu le-am condus ca raportor şef. Pachetul total cuprinde: 290 miliarde euro iniţial (Pilonul I); 48 miliarde euro obţinuţi prin presiunea Parlamentului (Pilonul II); 45 miliarde euro propuşi acum de Comisie; un mecanism de criză de 6 miliarde euro. Acest acord cu Mercosur ar însemna mai multă autonomie şi independenţă pentru Uniunea Europeană, deoarece nu am mai depinde de o zonă anume a lumii. Eu înţeleg fermierii şi am fost alături de ei la protestul semnificativ din faţa Parlamentului European de la Strasbourg în toamna anului trecut. Fermierii s-au confruntat cu multe dificultăţi în ultimii ani: a existat volatilitate de preţ, a existat incertitudine ca urmare a războiului din Ucraina. A existat presiune pe ei în contextul măsurilor pentru combaterea schimbărilor de climă. A existat birocraţie adiţională. Multe din aceste lucruri nu au avut legătură directă cu Uniunea Europeană, dar unele, de exemplu, birocraţia excesivă au avut. În plus, Comisia Europeană a propus un proiect de buget pe următorii şapte ani, care era insuficient pentru fermieri şi în plus acordul cu statele Mercosur aducea riscuri pentru fermieri. Din toate aceste motive, în vara anului trecut, în urmă cu jumătate de an, fermierii aveau toate motivele să fie nemulţumiţi, însă de atunci lucrurile s-au schimbat. Am adăugat 48 miliarde euro pentru fermieri în negocierile pentru buget. S-au adăugat 45 miliarde acum în contextul acordului cu Mercosur şi Comisia Europeană a iniţiat două pachete de debirocratizare şi de simplificare pentru fermieri, unul dintre acestea fiind deja în în vigoare. Iar în ceea ce priveşte tranziţia spre o economie verde, şi acolo e tot mai clar că tranziţia trebuie făcută cu fermierii, nu împotriva lor şi măsurile asupra lor nu trebuie să pună presiune adiţional. Măsurile de combatere a schimbărilor de climă şi de reducere a poluării nu trebuie să pună presiune adiţională asupra fermierilor. Ca atare, lucrurile realmente s-au schimbat. Am făcut multe lucruri pentru fermieri şi consider că în momentul de faţă fermierii au motive să aprecieze suportul adiţional semnificativ”.

Vicepreşedintele PPE a menţionat că e foarte clar că, dacă prin acordul cu statele Mercosur fermierii europeni ar fi afectaţi, atunci Comisia Europeană are obligaţia legală de a acţiona. Domnia sa a mai spus că, de asemenea, e clar că prin liberalizarea comerţului cu patru state din America Latină, ce au o populaţie de aproximativ 250 de milioane de oameni, vor fi anumite avantaje pentru fermieri, în special în domeniul produselor lactate.

"De exemplu, e clar că vom putea produce mai mult, vom putea exporta mai mult spre state din America Latină. Ce încerc să vă spun este următorul lucru: îngrijorările fermierilor de anul trecut au fost legitime. Uniunea Europeană le-a luat în serios şi acum cred că fermierii trebuie să înţeleagă când riscă să fie instrumentalizaţi de extremişti anti-europeni şi să folosească fermierii doar pentru propagarea propriei agende. Repet, dacă acordul cu Statele Mercosur va duce la riscuri pentru fermieri, Comisia Europeană are obligaţia legală de a acţiona şi de a proteja fermierii”, a precizat Siegfried Mureşan.

• Bugetul PAC pentru perioada 2028-2034 - majorat cu 100 miliarde euro

Domnul Mureşan a reiterat faptul că bugetul pe care fermierii îl au garantat până în momentul de faţă pe Politica Agricolă Comună pentru perioada 2028-2034 se ridică la aproape 390 miliarde euro, mult mai mare faţă de bugetul pentru actualul exerciţiu financiar european multianual 2021-2027.

"Şi în România suma absolută pe care fermierii o vor primi în următorii şapte ani este mai mare decât suma pe care fermierii au primit-o în perioada 2021-2027 şi în cadrul negocierilor ne vom asigura că acest plus adiţional acoperă întreaga rata a inflaţiei. Aceasta este poziţia oficială a Parlamentului European. Repet, la momentul la care Comisia Europeană a propus proiectul de buget, fermierii au avut motiv să fie nemulţumiţi. Erau 290 miliarde euro pentru ei acolo. Între timp sunt 390 miliarde euro. Diferenţa e semnificativă. Cred că fermierii au mult mai puţine motive de nemulţumire acum decât au avut în urmă cu jumătate de an”, a spus vicepreşedintele PPE, care este şi negociator al Parlamentului European pentru bugetul UE pentru perioada 2028-2034.

• Clauzele de salvgardare ale acordului UE-Mercosur

Domnia sa a ţinut să risipească şi îngrijorările fermierilor privind monitorizarea produselor din zona Mercosur care vor intra în ţara noastră. Europarlamentarul a spus că Executivul comunitar are obligaţia de a acţiona dacă importurile cresc cu 5% sau dacă nivelul preţurilor este afectat cu 5%.

"Ambele cifre sunt cifre extrem de mici. Adică Comisia Europeană are obligaţia de a acţiona la o mişcare foarte mică a pieţei. Propunerile iniţiale chiar când acest mecanism a fost propus au fost 10%, apoi redus la 8% şi acum 5%. Deci la orice mişcare mică a pieţei, la orice abatere, la orice importuri cu 5% peste importurile agreate, Comisia Europeană are obligaţia legală de a acţiona şi acestea sunt instrumente puternice. În ceea ce priveşte monitorizarea, este obligaţia tuturor celor care importă, este obligaţia tuturor celor care produc de a raporta cum produc, de a raporta cantităţile importate. Este o cooperare a instituţiilor Uniunii Europene cu instituţii de la nivel naţional la frontiera externă a Uniunii Europene. Obligaţiile legale sunt clare şi nu avem în momentul de faţă motive să ne îndoim că Comisia Europeană nu ar implementa cum trebuie acest acord. Dacă vom vedea neajunsuri pe durata implementării, va trebui să reacţionăm şi să îmbunătăţim implementarea sau monitorizarea”, a spus Siegfried Mureşan.

Vicepreşedintele PPE a ţinut să menţioneze că acordul cu statele Mercosur prevede o serie de perioade de tranziţie, că nu toate prevederile intră în vigoare imediat, că va fi o perioadă de adaptare şi că, în consecinţă, nu crede că panica în ceea ce priveşte acordul cu statele Mercosur este o atitudine corectă.

Mai mult, pentru a risipi zvonurile privind viitorul acord comercial pe care UE îl negociază cu India, Siegfried Mureşan a declarat că acesta nu va include agricultura, ci alte sectoare economice, precizând că viitorul acord va avea risc zero pentru fermieri.