COSMETICS BEAUTY HAIR 2025: Acolo unde frumuseţea devine experienţă

Ce înseamnă frumuseţea astăzi? Inovaţie, expresie, conexiune.

Între 18 şi 21 septembrie 2025, ROMEXPO deschide porţile unei noi ediţii COSMETICS BEAUTY HAIR, un eveniment dedicat industriei frumuseţii din România. Organizat în Pavilionul B1, manifestarea reuneşte branduri din domeniile hair, make-up, estetică profesională, wellness şi spa, alături de specialişti, antreprenori şi publicul pasionat de tot ceea ce înseamnă inovaţie, îngrijire şi tendinţă.

O ediţie cu format nou şi energie proaspătă

Anul acesta, COSMETICS BEAUTY HAIR propune un format actualizat, centrat pe acţiune live, interacţiune reală şi experienţă de brand completă. Nu mai este vorba doar despre a privi - este vorba despre a simţi şi a participa. Evenimentul se transformă într-o platformă integrată, în care brandurile îşi pot spune povestea, îşi pot arăta expertiza şi îşi pot consolida legătura cu publicul-ţintă.

Ce găseşti la COSMETICS BEAUTY HAIR 2025?

Ediţia din acest an oferă un program variat şi bine calibrat pentru toate tipurile de public - profesionişti, antreprenori sau pasionaţi de beauty:

• Lansări exclusive de produse, tehnologii şi tratamente inovatoare

• Prezentări şi demonstraţii live, susţinute de specialişti în hair styling, make-up, estetică, wellness & spa

• Activări creative şi experienţe de brand, concepute pentru a atrage şi implica vizitatorii

• Oportunităţi de networking, schimb de idei şi parteneriate de business

• Conferinţe şi workshop-uri interactive dedicate tendinţelor actuale

Evenimentul oferă, astfel, nu doar expunere, ci şi dialog real, transfer de cunoştinţe şi deschidere spre noi pieţe şi audienţe.

„Participarea la COSMETICS BEAUTY HAIR 2025 înseamnă mai mult decât simpla prezenţă într-un spaţiu expoziţional. Este o ocazie de a te poziţiona corect, de a construi relaţii durabile şi de a arăta publicului că eşti parte activă din transformarea industriei.”

- Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Pentru vizitatori - o experienţă completă în universul beauty

Publicul larg este invitat să participe timp de patru zile, la un eveniment care oferă acces direct la cele mai recente produse, servicii şi tratamente. Este o oportunitate de a învăţa, a testa, a interacţiona cu profesionişti din industrie şi a descoperi ce este cu adevărat nou în lumea frumuseţii.

În acelaşi pavilion: CREATIVO - extensia creativă a frumuseţii.

O noutate semnificativă pentru această ediţie este prezenţa CREATIVO, un spaţiu complementar dedicat universului creativităţii şi exprimării personale, desfăşurat în paralel, tot în Pavilionul B1. CREATIVO aduce în prim-plan concepte din fashion design, artizanat modern, upcycling, accesorii de autor şi idei de stil care completează în mod firesc experienţa din zona beauty. Este o extensie a frumuseţii către tot ceea ce înseamnă stil personal, autenticitate şi artă aplicată în viaţa de zi cu zi.

Astfel, vizitatorii se vor putea bucura de un eveniment complet, multidisciplinar, în care frumuseţea devine un pretext pentru creativitate, dialog şi descoperire.

O platformă digitală dedicată interacţiunii B2B.

Pentru profesioniştii din industrie, evenimentul oferă şi o componentă digitală esenţială: aplicaţia ROMEXPO. Aceasta facilitează networking-ul eficient între expozanţi, vizitatori specializaţi şi potenţiali parteneri de afaceri. Prin funcţionalităţi precum scanarea de contacte, notificări personalizate şi acces la agenda conferinţelor, aplicaţia optimizează experienţa B2B şi creează un cadru conectat, relevant şi bine structurat pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale.