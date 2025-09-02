Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

COSMETICS BEAUTY HAIR 2025: Acolo unde frumuseţea devine experienţă

Comunicate de presă / 2 septembrie, 11:13

COSMETICS BEAUTY HAIR 2025: Acolo unde frumuseţea devine experienţă

Ce înseamnă frumuseţea astăzi? Inovaţie, expresie, conexiune.

Între 18 şi 21 septembrie 2025, ROMEXPO deschide porţile unei noi ediţii COSMETICS BEAUTY HAIR, un eveniment dedicat industriei frumuseţii din România. Organizat în Pavilionul B1, manifestarea reuneşte branduri din domeniile hair, make-up, estetică profesională, wellness şi spa, alături de specialişti, antreprenori şi publicul pasionat de tot ceea ce înseamnă inovaţie, îngrijire şi tendinţă.

O ediţie cu format nou şi energie proaspătă

Anul acesta, COSMETICS BEAUTY HAIR propune un format actualizat, centrat pe acţiune live, interacţiune reală şi experienţă de brand completă. Nu mai este vorba doar despre a privi - este vorba despre a simţi şi a participa. Evenimentul se transformă într-o platformă integrată, în care brandurile îşi pot spune povestea, îşi pot arăta expertiza şi îşi pot consolida legătura cu publicul-ţintă.

Ce găseşti la COSMETICS BEAUTY HAIR 2025?

Ediţia din acest an oferă un program variat şi bine calibrat pentru toate tipurile de public - profesionişti, antreprenori sau pasionaţi de beauty:

Lansări exclusive de produse, tehnologii şi tratamente inovatoare

Prezentări şi demonstraţii live, susţinute de specialişti în hair styling, make-up, estetică, wellness & spa

Activări creative şi experienţe de brand, concepute pentru a atrage şi implica vizitatorii

Oportunităţi de networking, schimb de idei şi parteneriate de business

Conferinţe şi workshop-uri interactive dedicate tendinţelor actuale

Evenimentul oferă, astfel, nu doar expunere, ci şi dialog real, transfer de cunoştinţe şi deschidere spre noi pieţe şi audienţe.

„Participarea la COSMETICS BEAUTY HAIR 2025 înseamnă mai mult decât simpla prezenţă într-un spaţiu expoziţional. Este o ocazie de a te poziţiona corect, de a construi relaţii durabile şi de a arăta publicului că eşti parte activă din transformarea industriei.”

- Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Pentru vizitatori - o experienţă completă în universul beauty

Publicul larg este invitat să participe timp de patru zile, la un eveniment care oferă acces direct la cele mai recente produse, servicii şi tratamente. Este o oportunitate de a învăţa, a testa, a interacţiona cu profesionişti din industrie şi a descoperi ce este cu adevărat nou în lumea frumuseţii.

În acelaşi pavilion: CREATIVO - extensia creativă a frumuseţii.

O noutate semnificativă pentru această ediţie este prezenţa CREATIVO, un spaţiu complementar dedicat universului creativităţii şi exprimării personale, desfăşurat în paralel, tot în Pavilionul B1. CREATIVO aduce în prim-plan concepte din fashion design, artizanat modern, upcycling, accesorii de autor şi idei de stil care completează în mod firesc experienţa din zona beauty. Este o extensie a frumuseţii către tot ceea ce înseamnă stil personal, autenticitate şi artă aplicată în viaţa de zi cu zi.

Astfel, vizitatorii se vor putea bucura de un eveniment complet, multidisciplinar, în care frumuseţea devine un pretext pentru creativitate, dialog şi descoperire.

O platformă digitală dedicată interacţiunii B2B.

Pentru profesioniştii din industrie, evenimentul oferă şi o componentă digitală esenţială: aplicaţia ROMEXPO. Aceasta facilitează networking-ul eficient între expozanţi, vizitatori specializaţi şi potenţiali parteneri de afaceri. Prin funcţionalităţi precum scanarea de contacte, notificări personalizate şi acces la agenda conferinţelor, aplicaţia optimizează experienţa B2B şi creează un cadru conectat, relevant şi bine structurat pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb