Costul emoţional al migraţiei economice: copiii rămaşi acasă

Aproape jumătate dintre părinţii români care lucrează în străinătate nu vor reveni acasă de Paşte, potrivit unui studiu realizat de Salvaţi Copiii România, care evidenţiază amploarea unui fenomen social cu efecte profunde asupra copiilor.

Datele arată că: 45% dintre părinţi nu vor petrece sărbătorile pascale alături de copii; 38% spun că vor reveni în ţară, însă decizia este influenţată în principal de costurile ridicate. În medie, părinţii incluşi în studiu sunt plecaţi de aproximativ şase ani, perioadă care acoperă o parte semnificativă din copilăria celor rămaşi acasă.

• Rupturi care se adâncesc în timp

Cercetarea subliniază o realitate îngrijorătoare, cu cât părinţii pleacă mai devreme după naşterea copilului, cu atât cresc: durata absenţei, riscul de slăbire a relaţiei părinte-copil. Potrivit datelor: 24% dintre părinţi spun că relaţia cu copilul s-a răcit considerabil, 59% indică lipsa timpului petrecut împreună drept principala problemă. Pentru a sprijini părinţii în menţinerea legăturii emoţionale cu copiii, Salvaţi Copiii va continua campania de conştientizare a importanţei comunicării şi a timpului de calitate petrecut împreună, începând cu perioada sărbătorilor de Paşte. Părinţii şi aparţinătorii vor fi îndrumaţi către activităţi de conectare specifice, fie de la distanţă, fie directe, inspirate din materialele campaniei. În plus, peste 40 de şcoli partenere vor stimula realizarea unor astfel de activităţi, contribuind la întărirea relaţiei dintre copii şi părinţi chiar şi pe perioada în care aceştia sunt plecaţi în străinătate. „Unul dintre cele mai ample şi complexe fenomene sociale ale României în ultimele decenii, copiii rămaşi acasă în grija rudelor, pentru că părinţii lor sunt nevoiţi să muncească în alte ţări, devine tot mai dramatic pe măsură ce distanţa fizică lasă semne psiho-emoţionale tot mai adânci. Mai ales în perioadele din an de sărbătoare şi vacanţă, copiii resimt acut absenţa părintelui plecat. De aceea este importantă menţinerea comunicării şi prezenţa în viaţa copilului, chiar şi acolo unde distanţa nu permite o prezenţă fizică”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

• Copiii, între dor, anxietate şi izolare

Părinţii observă schimbări emoţionale evidente: 49% dintre copii devin retraşi, 46% sunt mai temători, 43% manifestă indiferenţă, 21% devin agresivi. În aproape 1 din 5 cazuri, aceste stări apar simultan. În ciuda acestor semnale, doar 9% dintre copii au beneficiat de consiliere psihologică.

În ceea ce priveşte părintele care are grijă de minori, diferenţele între mame şi taţi sunt semnificative: 72% dintre taţi lasă copiii în grija mamei, 62% dintre mame îi lasă în grija bunicilor, femeile apelează la alte rude de două ori mai frecvent decât bărbaţii. De asemenea: 13% dintre taţi şi 24% dintre mame sunt unici întreţinători ai familiei. Un alt semnal de alarmă: 59% dintre părinţi nu sunt în contact direct cu şcoala copilului, implicarea este mai mare în cazul mamelor (65%) decât al taţilor (22%). Frecvenţa comunicării creşte odată cu vârsta copilului, dar rămâne insuficientă.

Migraţia economică continuă să susţină financiar multe familii, dar costul emoţional plătit de copii este semnificativ. În lipsa unor mecanisme de sprijin mai extinse, riscul este ca aceste rupturi să devină permanente, afectând pe termen lung dezvoltarea emoţională şi socială a unei întregi generaţii.