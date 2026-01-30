Creştere cu 27% a reclamaţiilor la ANCOM: telecom, poştă şi servicii digitale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a primit anul trecut 5.244 de reclamaţii de la utilizatori, în creştere cu 27% faţă de 2024, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, iar cele mai multe sesizări au vizat serviciile de comunicaţii electronice, urmate de serviciile poştale şi digitale.

71% dintre reclamaţii au vizat comunicaţiile electronice, 19% serviciile poştale, iar aproape 400 de plângeri au vizat serviciile digitale şi conţinutul ilegal online, în creştere semnificativă comparativ cu 2024, arată datele ANCOM, conform unui comunicat.

În sectorul comunicaţiilor electronice, cele mai frecvente nemulţumiri au vizat procesul de portare a numerelor de telefon, în special neprocesarea anulării portării, care a reprezentat 42% din totalul reclamaţiilor din acest domeniu, se transmite în comunicat. Sursa amintită arată că alte sesizări au inclus modul de încheiere a contractelor (12%), încetarea contractelor (10%), facturarea serviciilor (10%), gradul de acoperire cu servicii de telefonie şi internet (7%) şi probleme tehnice apărute pe parcursul contractelor (6%). Operatorii cei mai reclamaţi au fost Vodafone România (40%), urmat de Orange România (25%), Digi România (20%) şi Telekom Mobile Communications (7%), potrivit comunicatului remis redacţiei.

În ceea ce priveşte serviciile poştale, comunicatul de presă arată că principalele probleme semnalate de utilizatori au fost nelivrarea trimiterilor (26%), condiţiile de predare (15%), pierderea sau furtul coletelor (14%), deteriorarea acestora (13%) şi nerespectarea termenelor de livrare (13%). Cei mai reclamaţi furnizori au fost Fan Courier Express (49%), Cargus (12%), Delivery Solutions/Sameday (7%) şi Poşta Română (7%), adaugă sursa menţionată.

Conform comunicatului, pe segmentul serviciilor digitale, ANCOM a primit aproape 400 de plângeri, dintre care 177 au vizat nerespectarea condiţiilor generale de utilizare ale platformelor online şi modul de soluţionare a reclamaţiilor de către furnizori, iar restul s-au referit la conţinut ilegal online, precum dezinformare electorală, discurs instigator sau fraude online.

Autoritatea recomandă utilizatorilor de servicii telecom, prin intermediul comunicatului, să se adreseze mai întâi furnizorului, iar în caz de neînţelegeri, ANPC sau instanţele pot interveni. În cazul serviciilor poştale, consumatorii trebuie să urmeze întâi procedura la furnizor, însă dacă nu primesc răspuns în termen de trei luni, pot sesiza ANCOM, se arată în comunicat, iar pentru serviciile digitale, plângerile pot fi depuse prin formularul online dedicat al ANCOM.