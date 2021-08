CSALB:''Negocierea este mai eficientă decât procesele şi darea în plată''

Peste 20 de procese au încetat anul acesta deoarece băncile şi consumatorii au decis să-şi rezolve problemele prin negociere, în cadrul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), informează instituţia într-un comunicat de presă. ''În timp ce majoritatea cererilor de conciliere au ca obiectiv soluţionarea unui diferend prin evitarea proceselor, mai multe cazuri şi-au găsit rezolvarea anul acesta după începerea procedurilor judiciare. Un astfel de exemplu este un dosar de dare în plată pentru trei credite diferite care, după aproape 5 ani petrecuţi în instanţă, şi-a găsit rezolvarea prin negociere, în doar câteva luni'', informează reprezentanţii CSALN.

Dan Cristina Mihaela, consumator din Bucureşti, a declarat: "Povestea, pe scurt, este că am avut dosar de dare în plată pentru trei credite diferite, la aceeaşi bancă. După ce am făcut notificarea de dare în plată, banca a intentat acţiune în instanţă. Din fericire, sfârşitul a fost foarte bun. Nu m-am adresat băncii pentru negociere, nici nu credeam că un consumator chiar poate rezolva astfel. În schimb, am aflat de CSALB, pentru că începusem să mă documentez despre soluţiile pe care le aveam. După ce am citit în media şi mi-am întrebat cunoştinţele, am dat de acest Centru. La momentul acela, avocaţii care mă reprezentau în instanţă m-au descurajat. Spuneau că niciodată nu va accepta banca o negociere într-un astfel de caz. Însă, creditorul s-a dovedit a fi foarte dispus să terminăm litigiile.

Când am mers la bancă, oamenii de acolo mi-au recomandat şi ei CSALB din prima clipă. Mi-au spus că putem rezolva repede şi gratuit pentru mine. Am terminat trei dosare diferite în mai puţin de şase luni. Drept vorbind, nici nu ştiu care ar fi fost soarta lor dacă ar fi fost soluţionate în instanţă.

Într-un final am obţinut restructurarea creditelor, comasarea lor, eliminarea unor comisioane, o rată mai mică, nu am mai fost supusă penalităţilor de neplată a ratelor din ultimii cinci ani, am scăpat de procese. Plus o reducere de aproximativ 10.000 de euro a datoriei. M-a bucurat şi disponibilitatea oamenilor din bancă de a rezolva problema. Faptul că mi-au acceptat cerinţe pe care, foarte uşor mi le-ar fi putut respinge. E interesant că nu am reuşit cu case mari de avocatură ce am reuşit prin CSALB. Am citit apoi şi despre alte cazuri de oameni care şi-au rezolvat problema. Mai sunt speranţe ca lucrurile să meargă foarte bine şi în România."

Alexandru Păunescu, Preşedintele Colegiului de Coordonare al CSALB, a declarat: "Asistăm la un trend care, putem spune, este benefic şi instanţelor, nu doar părţilor aflate în proces. Este vorba de cazurile în care litigiile dintre consumatori şi bănci, unele vechi de câţiva ani, iar altele abia începute, se rezolvă amiabil în cadrul negocierilor derulate la CSALB. Încep să apară şi cazuri de soluţionare amiabilă a cererilor de dare în plată. Este evident că oamenii nu vor să îşi piardă locuinţele, mulţi dintre ei şi-au rezolvat problemele financiare din trecut şi vor să reintre într-o relaţie echitabilă cu banca. Din fericire, compromisurile făcute în urma negocierilor purtate la CSALB sunt avantajoase financiar. Ţinând cont de clarificările termenului de impreviziune acceptate de CCR ca fiind constituţionale, recomandăm băncilor să fie mai deschise faţă de solicitările de reechilibrare a contractelor formulate de către consumatori, atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. Vorbim de cei care vor să recurgă la instanţă pentru rezolvarea unor situaţii punctuale, cum ar fi dobânzi, comisioane, eliminarea sau modificarea unor clauze contractuale. Iar invitaţia pe care o adresăm este ca aceste reechilibrări să se facă direct, între consumatori şi bănci sau instituţii financiare nebancare, iar dacă rezolvarea directă nu are finalitatea dorită, să se apeleze la procedurile derulate în cadrul CSALB, prin negociere şi cu implicarea unui specialist neutru, conciliatorul. De altfel, vedem că inclusiv Curtea Europeană de Justiţie recomandă negocierea individuală. Relevant este un caz finalizat în 2020, în care un consumator din Spania a reclamat existenţa unor clauze abuzive în contractul cu banca. Decizia CJUE în această speţă (din 09.07.2020, cauza C-452/18) este interpretată în sensul că părţile pot să negocieze înainte de schimbarea unor clauze considerate ori calificate ca abuzive, cu altele noi. Intenţia este ca noile condiţii să nu mai fie impuse printr-un alt contract sau act adiţional, ci să fie agreate de părţi. În concluzie, concilierea, compromisul şi soluţiile echitabile pot înlocui cu succes litigiile din instanţele clasice, indiferent de stadiul în care acestea se află", spune Alexandru Păunescu, Preşedintele Colegiului de Coordonare al CSALB.

CAZURI ÎN CARE PROCESELE AU FOST ÎNLOCUITE CU PROCEDURI DE SOLUŢIONARE AMIABILĂ

Aurora Z., Bucureşti

Banca a acordat familiei Z. un credit de nevoie personale cu ipotecă în valoare de 35.000 EUR în aprilie 2008. În septembrie 2016 au fost stopate contractul de credit şi graficul de rambursare ca urmare a depunerii notificării de dare în plată. Pentru a stinge litigiul şi a găsi o soluţie la restanţele de peste 10.000 de euro, banca a propus stingerea amiabilă a litigiului, în cadrul CSALB. Creditorul a eliminat pe viitor comisionul de adminstrare credit, a returnat acelaşi comision încasat de la acordarea împrumutului până la notificarea de dare în plată şi a renunţat la o treime din dobânzile restante. În total, beneficiile directe obţinute de consumator depăşesc 7.500 de euro.

Leonard G., Braşov

Banca oferă consumatorului suma de 7.000 EUR cu care se va rambursa parţial creditul, în vederea închiderii amiabile a litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Braşov din 2021. Părţile sunt de acord să renunţe la orice alte pretenţii în legătură cu actele de executare silită, cheltuielile de judecată, onorariile şi cu alte sume datorate.

Manuela F., Vrancea

În vederea stingerii pe cale amiabilă a litigiului aflat pe rolul Tribunalului Vrancea din anul 2017, banca oferă consumatoarei suma de 2.764 Euro. Suma reprezintă diferenţa dintre dobânda încasată conform contractului de credit şi dobânda fixă de 5,8 % pe an, până la scadenţa finală. Fiecare parte se obligă să suporte propriile cheltuieli ocazionate de promovarea demersurilor judiciare.

Ileana V. Iaşi

Banca va restitui consumatoarei sumele de 5.000 RON şi 1.200 EUR în vederea stingerii pe cale amiabilă a litigiului care face obiectul unui proces intentat în anul 2018, care se află pe rolul Curţii de Apel Iaşi.

Cristian. I. Z., Iaşi

Banca achită consumatorului suma de 7.100 de lei, iar părţile convin să stingă pe cale amiabila litigiul deschis anul acesta şi aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi.

Gheorghe C., Huşi

Banca va plăti consumatorului suma de 12.432 RON în vederea stingerii pe cale amiabilă a litigiului dintre părţi, obiect al unui dosar din anul 2021 aflat pe rolul Judecătoriei Huşi.