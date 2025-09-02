Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cseke Attila: Am lucrat la eficientizarea structurilor autorităţilor locale pe baza datelor de până la începutul săptămânii

M.P.
Politică / 2 septembrie, 17:44

Cseke Attila: Am lucrat la eficientizarea structurilor autorităţilor locale pe baza datelor de până la începutul săptămânii

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lucrat la eficientizarea structurii autorităţilor locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate, a declarat, astăzi, ministrul Cseke Attila, pentru AGERPRES, de la care menţionăm următoarele.

"Ministerul Dezvoltării nu a produs şi nu va produce fake-uri. Am lucrat la eficientizarea structurii autorităţilor locale pe baza datelor de care dispuneam până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate. De ieri, am început să avem şi date care conţin cifre referitoare la posturi ocupate", a precizat Cseke Attila.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că o reducere cu 25% a numărului maxim de posturi aprobate la nivelul administraţiei publice locale ar avea efecte "aproape nule", deoarece ar fi vorba despre posturi vacante sau care nici măcar nu au fost înfiinţate.

"Atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, mi-am dat seama că, de fapt, facem ce am mai făcut: le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că desfiinţează doar posturi care ipotetic n-au fost înfiinţate sau posturi vacante, iar efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori şi nu-mi pot permite, în situaţia în care este România, să vin cu astfel de soluţii în faţa cetăţenilor, în calitate de prim-ministru", a spus Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Detaliind situaţia, premierul a spus: "Când a apărut propunerea de 25% de reducere, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o propunere eronată, care nu s-a bazat pe o analiză reală şi, ştiţi, atunci când propui reduceri, dacă ne gândim foarte bine, trebuie să ai nişte reacţii. În momentul în care vezi că n-ai nicio reacţie, trebuie să-ţi pui întrebarea ce se întâmplă. Şi, făcând o analiză reală şi cinstită a efectelor, am constatat că această propunere a Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25%... Cum să o numesc? Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule", a susţinut Bolojan.

Potrivit acestuia, este corect şi cinstit să existe aceste date - 'nu sunt perfecte, nu sunt cu mare acurateţe, dar e oglindă pentru prima dată a administraţiei din România'.

"Şi veţi vedea judeţe în care, dacă s-ar aplica o reducere de 15% pe ţară, cum este judeţul Bihor, reducerea în administraţia la Bihor va fi de 3%. Înseamnă că au făcut ceva. Altele poate au procente mai mari. Veţi vedea localităţi în care nu trebuie să reducă nicio persoană. Dimpotrivă, pot să facă angajări dacă vor, dacă este cazul. Şi vom vedea localităţi care trebuie să se întrebe de ce trebuie să reduc posturi. Sigur, discuţia e mai complexă", a adăugat el.

