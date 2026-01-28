Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cseke Attila: "Ilie Bolojan va rămâne premier atâta timp cât are susţinerea PNL"

O.S.
Politică / 28 ianuarie, 20:48

Sursa foto: Facebook/Cseke Attila

Sursa foto: Facebook/Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât va beneficia de susţinerea PNL. El a subliniat totodată importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, esenţială pentru promovarea programelor de investiţii şi reducerea cheltuielilor publice, conform Agerpres.

Referindu-se la situaţia politică din coaliţie, ministrul a precizat că actualul acord guvernamental asigură predictibilitate până în primăvara anului viitor, potrivit Agerpres.

"Din punctul meu de vedere, domnul Bolojan va rămâne premier atâta timp cât PNL îl susţine, iar astăzi, din ceea ce ştiu eu, PNL îl susţine. Protocolul nostru prevede că, până în primăvara anului viitor, PNL desemnează persoana pentru funcţia de prim-ministru. Desigur, în politică se pot întâmpla multe, nu pot prezice ce se va întâmpla peste o săptămână sau două, dar pentru România este esenţial ca această coaliţie să rămână stabilă şi să continue să funcţioneze”, a declarat ministrul Cseke Attila, relatează Agerpres.

El a subliniat că menţinerea stabilităţii guvernamentale este crucială pentru continuarea investiţiilor şi pentru implementarea reformelor asumate, conform Agerpres.

"Din perspectiva Ministerului Dezvoltării, este esenţial ca programele de investiţii să fie finanţate şi ca pachetul de reforme în administraţie să fie promovat. Acest lucru nu vizează doar implementarea efectivă, ci şi mesajul transmis societăţii, mai ales în contextul discuţiilor despre impozitele locale. Este important ca statul să îşi reducă cheltuielile: nu doar că impozitele locale nu vor creşte exagerat şi viaţa devine mai scumpă, dar şi administraţia publică centrală şi locală se eficientizează. Este un mesaj clar, iar eu sper ca acest pachet să fie implementat cât mai rapid, pentru a da efect practic acestor măsuri”, a spus Attila, subliniază Agerpres.

Ministrul Dezvoltării, miercuri seara la Odobeşti, a inaugurat prima creşă din judeţ construită cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cadrul programului guvernamental „Sfânta Ana” pentru dezvoltarea creşelor, a relatat Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 21:05)

    Zise ungurul cu 7 fete care vrea autonomie.

    deputații Zoltán Zakariás și József Kulcsár-Terza vor înainta din nou statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc Parlamentului României. 

    Si desigur Cseke il apara pe bolosluga de bh care a pupat inelul lui orban la cluj cu martori sa nu fie indoiala.

    Laudat fie-i tarana care va fi sa fie! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

