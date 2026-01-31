Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cseke Attila: Până în prezent, 3.220 de noi locuri în creşe, din totalul de 4.500 asumate în PNRR

T.B.
Politică / 31 ianuarie, 16:31

Cseke Attila: Până în prezent, 3.220 de noi locuri în creşe, din totalul de 4.500 asumate în PNRR

Ministerul Dezvoltării a creat aproape trei sferturi din locurile noi în creşe din totalul asumat, de 4.500, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila, care a inaugurat sâmbătă la Lugoj cea de-a 51-a creşă construită la nivel naţional, se arată într-un comunicat de presă.

„În Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă ne-am asumat crearea a 4.500 de noi locuri pentru antepreşcolari în toată ţara şi, până în prezent, am creat 3.220 de noi locuri în creşe pentru cei mici”, a declarat Cseke Attila, conform comunicatului.

„Astfel aproape trei sferturi din locurile asumate în această ţintă au fost create. 2026 este un an important din perspectiva proiectelor de dezvoltare finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR”, se mai arată în comunicat.

Creşa inaugurată la Lugoj este a doua construită în judeţul Timiş prin Programul guvernamental de construire creşe „Sfânta Ana”, coordonat de minister, menţionează comunicatul.

Unitatea va găzdui 110 copii şi dispune de spaţii şi facilităţi moderne pentru activităţi educaţionale şi administrative, potrivit comunicatului.

Clădirea este dotată cu panouri solare şi fotovoltaice, sisteme antiefracţie, control acces şi supraveghere video, se precizează în comunicat.

Construcţia este certificată nZEB (near Zero Energy Building), cu un consum energetic eficient provenit din surse regenerabile, conform comunicatului.

Terenul este amenajat cu spaţii verzi şi loc de joacă modern, accesibil inclusiv copiilor cu dizabilităţi, arată comunicatul.

Valoarea investiţiei este de 18,3 milioane de lei, finanţarea fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, mai precizează comunicatul.

