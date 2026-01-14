Cupa Ligii Angliei: Manchester City a învins pe Newcastle

Echipa engleză Manchester City a dispus de Newcastle United, în deplasare, cu scorul de 2-0, marţi seară, în prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.

Gazdele nu s-au predat pe St James' Park, dar eforturile elevilor luiE ddie Howe s-au lovit de portarul oaspeţilor, James Trafford. Antoine Semenyo a marcat primul gol al „cetăţenilor”, în minutul 53, acelaşi jucător a avut un gol anulat de VAR, în minutul 67, pentru ca partida să fie închisă de golul lui Rayan Cherki, din minutul 90+8.

Manchester City s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Newcastle United şi va juca returul la 4 februarie.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Chelsea şi Arsenal Londra.