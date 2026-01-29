Cutremur cu magnitudinea 6,3 în zona Insulelor Sandwich de Sud

Un seism cu magnitudinea 6,3 a zguduit regiunea Insulelor Sandwich de Sud, joi, la ora 07:30 GMT, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite agenţia Xinhua.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit GFZ.

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud (SGSSI) este un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud. Acest arhipelag îndepărtat este format din Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud, un lanţ de insule mai mici. Insulele Sandwich de Sud sunt nelocuite, iar Georgia de Sud are o populaţie foarte mică, temporară, conform sursei.