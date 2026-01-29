Dan Şucu: "Economia României a crescut de patru ori, cota unică trebuie apărată"

Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, afirmă că mediul de afaceri trebuie să protejeze cota unică de impozitare, subliniind că aceasta a contribuit la creşterea economică a României de patru ori în ultimii 20 de ani, conform News.ro.

Dan Şucu a declarat joi, la deschiderea centrului regional Concordia HUB Est de la Iaşi, că există decidenţi politici care vor să „omoare” cota unică şi i-a îndemnat pe oamenii de afaceri să lupte pentru menţinerea acesteia la 16%. „În ultima vreme se discută tot mai mult despre schimbarea cotei unice, un sistem de impozitare prezent în România de 20 de ani. Împreună cu ASE am finanţat un studiu care arată rezultate clare: datorită cotei unice, România a crescut de patru ori în ultimii 20 de ani. Este cea mai frumoasă poveste economică din Europa. Dacă cineva spunea acum 10 ani că România va depăşi Ungaria sau Grecia la PIB pe cap de locuitor, am fi spus că visează. Aceasta este realitatea”, a afirmat Dan Şucu, potrivit News.ro.

Potrivit lui Dan Şucu, cota unică a avut un impact semnificativ asupra economiei, iar oamenii de afaceri trebuie să lupte pentru menţinerea acesteia la nivelul actual. „Unii susţin că a generat disparităţi, dar acest lucru nu este adevărat. România are una dintre cele mai mici disparităţi posibile. Se spune că cota unică a afectat clasa de mijloc, însă ponderea acesteia a crescut de la 43% la 60%. În ciuda acestor dovezi clare, există decidenţi care vor să elimine cota unică. Toată această muncă de o viaţă trebuie apărată, dar nu o putem face fiecare separat; trebuie să acţionăm împreună”, a precizat preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, relatează News.ro.

Mirabela Miron, preşedinte FICSIMM (Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri) din cadrul Confederaţiei Patronale Concordia, a declarat la acelaşi eveniment că 2026 se anunţă un an plin de constrângeri, în care antreprenorii vor trebui să se reinventeze. Ea a subliniat că „zumzăiala” tot mai mare din societate poate afecta încrederea investitorilor străini şi că sunt necesare punţi de colaborare între autorităţi, actori sociali şi mediul economic, conform News.ro.

Referitor la dezvoltarea zonei de nord-est a României, Mirabela Miron a subliniat că regiunea are nevoie de lideri „puternici şi responsabili” şi de politicieni care să ştie ce trebuie făcut. Concordia Hub Est, cu sediul în Iaşi, îşi propune să identifice soluţii pentru problemele antreprenorilor şi investitorilor din 13 judeţe ale estului ţării: Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa şi Ialomiţa, potrivit News.ro.